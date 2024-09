Sensorion publie ses résultats du premier semestre 2024 et fait le point sur ses activités

• Premier patient traité dans l'étude clinique SENS-501 Audiogene ; la Société est en bonne voie pour l'achèvement du recrutement de la première cohorte d'ici la fin de l'année 2024

• Présentation des données finales de l'étude de Phase 2a de SENS-401 dans la préservation de l'audition résiduelle après l’implantation cochléaire au Congrès Mondial d'Audiologie (WCA) le 20 septembre 2024

• Présentation des données préliminaires d'efficacité et de sécurité de l'étude de Phase 2a SENS-401 dans l'ototoxicité induite par le cisplatine au Congrès Mondial d'Audiologie (WCA) le 20 septembre 2024

• Trésorerie disponible d'environ 87 millions d'euros pour soutenir les opérations prévues

jusqu'à la fin de l'année 2025



Montpellier, le 18 septembre 2024, 7h30 CET – Sensorion (FR0012596468 – ALSEN), société de biotechnologie pionnière au stade clinique spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour restaurer, traiter et prévenir les troubles de la perte auditive, annonce aujourd'hui ses résultats semestriels au 30 juin 2024, ainsi que ses perspectives pour le second semestre de l’exercice en cours.

Nawal Ouzren, directrice générale de Sensorion a déclaré : « Au cours des six premiers mois de cette année, Sensorion a validé plusieurs étapes clés de son plan de développement. C’est notamment le cas avec SENS-501, notre programme de thérapie génique le plus avancé, pour lequel nous avons enregistré des avancées réglementaires et cliniques.