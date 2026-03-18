Sensorion publie ses résultats annuels 2025, présente une mise à jour de sa feuille de route et annonce la publication du rapport annuel

• Les études préparatoires à la soumission CTA/IND du GJB2-GT (SENS-601) progressent, soutenues par des interactions réglementaires avec la FDA et l'EMA depuis le T3 2025, avec un objectif de soumission de la CTA au S1 2026

• L'essai clinique Audiogene du SENS-501 est en cours ; les données d'efficacité à six mois sont attendues au T1 2026

• Renforcement du bilan et de la base actionnariale grâce à un financement de 60 millions d’euros en janvier 2026, incluant un investissement stratégique de 20 millions d’euros de Sanofi ; trésorerie étendue jusqu'à fin S1 2027



Sensorion (FR0012596468 – ALSEN), Société pionnière de biotechnologie au stade clinique, spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour restaurer, traiter et prévenir les troubles de la perte auditive, publie aujourd'hui ses résultats annuels 2025, présente une mise à jour de sa feuille de route et annonce la mise à disposition du rapport annuel.