Sensorion publie les résultats des votes de l’Assemblée générale mixte des actionnaires

Montpellier, le 13 mai 2026 à 7h30 – Sensorion (FR0012596468 – ALSEN), société biotechnologique pionnière au stade clinique dédiée au développement de thérapies innovantes pour restaurer, traiter et prévenir les pertes d'audition, annonce aujourd'hui les résultats du vote des résolutions présentées lors de son Assemblée générale mixte (AGM), tenue le 11 mai 2026 et leur mise à disposition dans la section dédiée du site internet de la Société.



Toutes les résolutions recommandées par le Conseil d’Administration et soumises à l’Assemblée générale mixte ont été adoptées. 77,83% du capital et des droits de vote était présent et représenté.



Le résultat des votes sur l’ensemble des résolutions proposées peut être consulté sur le site internet de Sensorion (https://www.sensorion.com) dans l’espace Investisseurs, sous la rubrique Gouvernance.