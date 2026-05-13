 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Sensorion publie les résultats des votes de l’Assemblée générale mixte des actionnaires
information fournie par Boursorama CP 13/05/2026 à 07:30

Montpellier, le 13 mai 2026 à 7h30 – Sensorion (FR0012596468 – ALSEN), société biotechnologique pionnière au stade clinique dédiée au développement de thérapies innovantes pour restaurer, traiter et prévenir les pertes d'audition, annonce aujourd'hui les résultats du vote des résolutions présentées lors de son Assemblée générale mixte (AGM), tenue le 11 mai 2026 et leur mise à disposition dans la section dédiée du site internet de la Société.

Toutes les résolutions recommandées par le Conseil d’Administration et soumises à l’Assemblée générale mixte ont été adoptées. 77,83% du capital et des droits de vote était présent et représenté.

Le résultat des votes sur l’ensemble des résolutions proposées peut être consulté sur le site internet de Sensorion (https://www.sensorion.com) dans l’espace Investisseurs, sous la rubrique Gouvernance.

Valeurs associées

SENSORION
0,4455 EUR Euronext Paris +7,22%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Ancien bâtiment de la Bourse de Paris
    Rebond en vue en Europe avec de nombreux résultats
    information fournie par Reuters 13.05.2026 07:59 

    par Claude Chendjou Un rebond technique des principales Bourses européennes est attendu mercredi après la ‌baisse de la veille liée aux craintes géopolitiques alors que la séance du jour sera marquée par de nombreux résultats d'entreprises et des indicateurs économiques ... Lire la suite

  • VIRIDIEN (ex CGG) : Sous les résistances, une consolidation est probable
    VIRIDIEN (ex CGG) : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 13.05.2026 07:44 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • Siège Atos (Crédit: / Atos)
    Atos lève 1,25 MdEUR en obligations senior
    information fournie par Zonebourse 13.05.2026 07:26 

    Atos annonce le succès de son offre d'obligations senior garanties d'un montant total en principal de 1,25 MdEUR à taux fixe (950 MEUR) et à taux variable (300 MEUR), à échéance 2031, une opération annoncée la semaine dernière. Les titres à taux fixe seront émis ... Lire la suite

  • Une femme marche sous la pluie sur Wall Street à New York
    Wall Street termine en baisse, plombée par l'Iran et l'inflation
    information fournie par Reuters 13.05.2026 06:45 

    par Stephen Culp et Ragini Mathur La Bourse ‌de New York a fini en baisse mardi, les indicateurs macroéconomiques du jour confirmant les craintes d'une résurgence de l'inflation ​et d'une dégradation des perspectives en l'absence d'avancées dans les négociations ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
106,26 -1,33%
CAC 40
7 979,92 0,00%
NOVACYT
0,797 -11,74%
Or
4 703,86 -0,24%
TOTALENERGIES
78,3 +1,81%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank