Sensorion publie les données à six mois de l’essai clinique de Phase 1/2 Audiogene pour SENS-501 et poursuit le développement clinique du GJB2-GT (SENS-601) vers une première administration chez l’homme

Montpellier, le 23 mars 2026 à 7h30 – Sensorion (FR0012596468 – ALSEN), Société pionnière de biotechnologie au stade clinique, spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour restaurer, traiter et prévenir les troubles de la perte auditive, publie aujourd’hui les données d’efficacité à six mois de la Cohorte 2 de l’essai clinique de Phase 1/2 Audiogene évaluant le SENS-501, sa thérapie génique pour le traitement de la surdité congénitale liée à des mutations du gène OTOF (otoferline), et présente une mise à jour du calendrier d’avancement de son programme de thérapie génique GJB2-GT (SENS-601) pour le développement clinique en Europe et aux États-Unis.



Les améliorations directionnelles précoces en audiométrie tonale rapportées à trois mois chez deux des trois patients traités avec la dose la plus élevée de SENS-501 (Cohorte 2) se sont maintenues lors de l’évaluation de suivi à six mois. Ces résultats s’appuient sur les observations de la Cohorte 1, où des premiers signes d’activation de la voie auditive avaient été rapportés à un niveau de dose inférieur, et suggèrent une relation dose-réponse entre les deux cohortes. Sur l’ensemble des six patients traités dans la phase d’escalade de dose, la procédure chirurgicale et l’administration intra-cochléaire de SENS-501 ont continué d’être bien tolérées, sans événement indésirable grave ni effet secondaire grave rapporté.