Sensorion présente ses résultats financiers pour l’exercice 2023 et fait le point sur ses activités

•

Jalon atteint pour le programme de thérapie génique SENS-501, avec l’approbation de la demande de l’essai clinique en Europe (France en tant que premier pays)

-

Communication sur le premier patient attendue au second semestre 2024

•

Avancée du programme de thérapie génique GJB2 vers le dépôt de demandes d’essai clinique attendu au deuxième trimestre 2025

•

Critère principal atteint dans l’étude clinique de Phase 2a du SENS-401 dans la préservation de l’audition résiduelle à la suite de l’implantation cochléaire

-

La présence du SENS-401 est confirmée dans la périlymphe chez 100% des patients prélevés à un niveau compatible avec une potentielle efficacité thérapeutique

-

Publication de données finales de l’étude attendues au T3 2024

•

Poursuite des progrès dans l’étude clinique de Phase 2a du SENS-401 dans la prévention de l’ototoxicité induite par le cisplatine

-

Publication des données préliminaires d’efficacité et de sécurité en septembre 2024, pendant le Congrès Mondial d’Audiologie

•

Deux financements réalisés en août 2023 d’un montant de 35 millions d’euros et en février 2024 d’un montant de 50.5 millions d’euros permettent à la société