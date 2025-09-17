 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 837,00
+0,21%
Indices
Sensorion présente ses résultats du premier semestre 2025, fait le point sur ses activités et annonce la mise à disposition du rapport semestriel
information fournie par Boursorama CP 17/09/2025 à 07:30

• Recrutement rapide des deux premières cohortes de l’essai clinique Audiogene de Phase 1/2 évaluant le SENS-501, le candidat médicament de thérapie génique développé par Sensorion dans le traitement d’une forme spécifique de surdité congénitale liée à des mutations du gène OTOF (otoferline)

- Bon profil de sécurité observé chez les six patients traités jusqu’à présent

- Les données issues de la Cohorte 1, à la dose minimale effective, révèlent des premiers signes d'amélioration de l’audition chez le Patient 3, évaluée à l’aide d’une série de tests auditifs standard

- Les données de la Cohorte 2, à une dose plus élevée, sont en cours de collecte ; la tenue de la réunion du Comité de Surveillance des Données est prévue d’ici la fin du S2 2025

• GJB2-GT en bonne voie pour un premier dépôt de demande d'autorisation d’essai clinique au T1 2026 ; le dossier réglementaire sera soutenu par des discussions avec la FDA et l'EMA au T3 2025 ; le programme GJB2-GT vise à traiter la surdité congénitale chez les enfants, les formes progressives de perte auditive chez les enfants et l'apparition précoce de la presbyacousie chez les adultes

Valeurs associées

SENSORION
0,2990 EUR Euronext Paris 0,00%

1 commentaire

  07:47

    les PP ne doivent pas financer etudes et voyages de dirigeants gagnant des miles

Signaler le commentaire

