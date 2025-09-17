Sensorion présente ses résultats du premier semestre 2025, fait le point sur ses activités et annonce la mise à disposition du rapport semestriel

• Recrutement rapide des deux premières cohortes de l’essai clinique Audiogene de Phase 1/2 évaluant le SENS-501, le candidat médicament de thérapie génique développé par Sensorion dans le traitement d’une forme spécifique de surdité congénitale liée à des mutations du gène OTOF (otoferline)



- Bon profil de sécurité observé chez les six patients traités jusqu’à présent



- Les données issues de la Cohorte 1, à la dose minimale effective, révèlent des premiers signes d'amélioration de l’audition chez le Patient 3, évaluée à l’aide d’une série de tests auditifs standard



- Les données de la Cohorte 2, à une dose plus élevée, sont en cours de collecte ; la tenue de la réunion du Comité de Surveillance des Données est prévue d’ici la fin du S2 2025



• GJB2-GT en bonne voie pour un premier dépôt de demande d'autorisation d’essai clinique au T1 2026 ; le dossier réglementaire sera soutenu par des discussions avec la FDA et l'EMA au T3 2025 ; le programme GJB2-GT vise à traiter la surdité congénitale chez les enfants, les formes progressives de perte auditive chez les enfants et l'apparition précoce de la presbyacousie chez les adultes