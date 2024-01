Sensorion nomme le Dr Federico Mingozzi en tant que directeur non exécutif du conseil d’administration

Montpellier, 25 janvier 2024, à 7h30 - Sensorion (FR0012596468 - ALSEN), société de biotechnologie pionnière au stade clinique, spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour restaurer, traiter et prévenir les troubles de la perte auditive, annonce la nomination par cooptation du Dr Federico Mingozzi en tant que directeur non exécutif conseil d'administration de Sensorion, à compter d'aujourd'hui.