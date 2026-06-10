Sensorion franchit des étapes réglementaires clés pour SENS-601 dans la perte auditive liée au gène GJB2 et sélectionne ce programme comme principal candidat-médicament en thérapie génique

• Demandes d’autorisation d’essai clinique pour SENS-601 (GJB2-GT) déposées au Canada et en France, avec une procédure Fast Track accordée par l’agence française (ANSM)



• Soumission d’IND aux États-Unis et soumission en Australie prévues d’ici fin 2026



• SENS-601, issu de la plateforme de thérapie génique codéveloppée avec l’Institut Pasteur, cible la perte auditive liée au gène GJB2, première cause de surdité génétique



• Arrêt du développement clinique du SENS-501 (OTOF-GT) et recentrage des ressources de la Société sur SENS-601 ; horizon de trésorerie étendu jusqu’à la fin de l’année 2027



Montpellier (France) et Cambridge, MA (États-Unis), le 10 juin 2026 à 7h30 CET – Sensorion (FR0012596468 – ALSEN), Société pionnière de biotechnologie au stade clinique, spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour restaurer, traiter et prévenir les troubles de la perte auditive, annonce aujourd’hui la sélection de SENS-601, qui cible la perte auditive liée au gène GJB2, comme principal programme. Une demande d’autorisation d’essai clinique a été déposée au Canada et en France afin d’évaluer la sécurité, la tolérance et l’efficacité de l’administration intra-cochléaire de SENS-601 pour le traitement de la perte auditive médiée par le gène GJB2 chez des patients pédiatriques.