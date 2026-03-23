Sensorion dévoile des données à six mois d'un essai clinique
information fournie par Zonebourse 23/03/2026 à 08:13
Ce dernier doit évaluer le SENS-501, une thérapie génique pour le traitement de la surdité congénitale liée à des mutations du gène OTOF (otoferline), et présente une mise à jour du calendrier d'avancement du calendrier d'avancement du programme de thérapie génique GJB2-GT (SENS-601) pour le développement clinique en Europe et aux Etats-Unis.
Sensorion a indiqué que les améliorations directionnelles précoces en audiométrie tonale rapportée à trois mois chez deux des trois patients traités avec la dose la plus élevée de SENS-501 se sont maintenues lors de l'évaluation de suivi à six mois. Ces résultats s'appuient sur les observations de la Cohorte 1, où des premiers signes d'activation de la voie auditive avaient été rapportés à un niveau de dose inférieur, et suggèrent une relation dose-réponse entre les deux cohortes. Sur l'ensemble des six patients traités dans la phase d'escalade de dose, la procédure chirurgicale et l'administration intra-cochléaire (méthode d'administration de médicaments à l'intérieur de la cochlée, l'organe de l'audition dans l'oreille interne) de SENS-501 ont continué d'être bien tolérées, sans événement indésirable grave ni effet secondaire grave rapporté.
Face à ces observations, Sensorion envisage un troisième niveau de dose dans le cadre de l'essai Audiogene.
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