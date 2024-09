Sensorion annonce sa participation au Congrès Mondial d’Audiologie en septembre 2024 à Paris et animera un symposium sur les avancées médicales dans le domaine de la perte auditive

Montpellier, 2 septembre 2024, à 7h30 CET - Sensorion (FR0012596468 - ALSEN), société de biotechnologie pionnière au stade clinique, spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour restaurer, traiter et prévenir les troubles de la perte auditive, annonce sa participation à la 36ème édition du Congrès Mondial d’Audiologie (WCA), qui se tiendra à Paris, en France, du 19 au 22 septembre 2024.

À l’occasion de ce congrès mondial, Sensorion organisera un symposium le 20 septembre 2024, à 12h30 CET, intitulé :

« Sommes-nous à la veille d’une révolution dans le domaine de la perte auditive ? »



Cet événement sera animé par le Professeur Natalie Loundon, Chirurgien ORL, Hôpital Universitaire

Necker-Enfants malades de Paris, en France. Ce symposium sera composé de trois sessions :



• 1ère session : La préservation de l’audition : avancées médicales notables au sujet de l’ototoxicité induite par cisplatine et de la perte de l’audition résiduelle à la suite de

l’implantation cochléaire



Cette session portera sur les avancées thérapeutiques dans la préservation de l’audition associée à l’ototoxicité induite par cisplatine et à la suite de l’implantation cochléaire. Les Professeurs Yann Nguyen (Chirurgien ORL, Hôpital de la Pitié Salpêtrière, à Paris, en France) et Stephen O’Leary (Chef du service d’Otorhinolaryngologie de l’Université de Melbourne, en Australie) co-présenteront cette session.