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Sensorion annonce sa participation au Congrès Annuel de la Société Européenne de Thérapie Génique et Cellulaire (ESGCT)
information fournie par Boursorama CP 28/10/2026 à 07:30

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Montpellier, France & Cambridge, Mass., 28 octobre 2026, 7h30 CET – Sensorion (FR001401A9Z0 – ALSEN) (« la Société »), société de biotechnologie pionnière au stade clinique qui développe de nouvelles thérapies visant à restaurer l’audition ainsi qu’à traiter et prévenir les troubles liés à la perte auditive, annonce aujourd’hui sa participation au 33e Congrès annuel de la Société Européenne de Thérapie Génique et Cellulaire (ESGCT), qui se tient du 27 au 30 octobre 2026 au Congress Center Hamburg (CCH), à Hambourg, en Allemagne.

Lise Barrot, Chercheuse en Recherche Préclinique chez Sensorion présentera lors de ce congrès annuel de l’ESGCT :

Type de présentation : Poster (n° P0109)
Titre : Évaluation in vitro de la fonctionnalité des jonctions communicantes pour une nouvelle thérapie génique GJB2 à base d’AAV développée pour traiter la surdité DFNB1A
Date : mercredi 28 octobre 2026
Heure : 13h30-15h30 CET
Salle : Congress Center Hamburg (CCH), espace posters

Laurent Desire, Responsable du Développement Préclinique chez Sensorion présentera lors de ce congrès annuel de l’ESGCT :

Type de présentation : Poster (n° P0498)
Titre : SENS-601, une nouvelle thérapie génique basée sur un vecteur adéno-associé (AAV) pour le traitement de la surdité non syndromique autosomique récessive 1A (DFNB1A)
Date : jeudi 29 octobre 2026
Heure : 14h-16h CET
Salle : Congress Center Hamburg (CCH), espace posters

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