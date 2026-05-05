Sensorion annonce sa participation à la conférence Annuelle de la Société Américaine de Thérapie Génique et Cellulaire (ASGCT)

Montpellier, 5 mai, 2026, 7h30 – Sensorion (FR0012596468 – ALSEN), société pionnière de biotechnologie au stade clinique, spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour restaurer, traiter et prévenir les troubles de la perte auditive, annonce aujourd'hui sa participation à la 29ème conférence de la Société Américaine de Thérapie Génique et Cellulaire (ASGCT), qui se tiendra du 11 au 15 mai 2026, à Boston, aux États-Unis d’Amérique.
Laurent Desire, Head of Preclinical Development chez Sensorion présentera lors de cette rencontre annuelle de l’ASGCT :
Type de présentation : Poster
Titre : Sécurité, biodistribution et efficacité du SENS-601, un candidat de thérapie génique à base d'AAV pour le traitement de la surdité non syndromique autosomique récessive 1A (DFNB1A)
Date : mardi 12 mai 2026
Heure : 17h-18h30 ET
Salle : Thomas M. Menino Convention & Exhibition Center (MCEC) Halls B2-C, Exhibit Level
Marina Dos Santos, DSP Manager chez Sensorion présentera lors de cette rencontre annuelle de l’ASGCT :
Type de présentation : Poster
Titre : Développement et montée en échelle d'une étape d'enrichissement pour un sérotype d'AAV recombinant difficile à produire
Date : mardi 12 mai 2026
Heure : 17h-18h30 ET
Salle : Thomas M. Menino Convention & Exhibition Center (MCEC) Halls B2-C, Exhibit Level
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