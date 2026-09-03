Sensorion annonce l’obtention de l’autorisation d’essai clinique en France pour SENS-601, sa thérapie génique expérimentale pour le traitement de la perte auditive liée au gène GJB2

• Autorisation d’essai clinique obtenue auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), le 31 août 2026, par la voie Fast Track, pour initier HearConnex, l’essai clinique de Phase I/II de SENS-601 en France



• Les mise en place du site de HearConnex en France est en cours, avec l’administration de SENS-601 au premier patient visée d’ici début 2027 et la génération de données cliniques attendue tout au long de 2027



• Sensorion organisera un événement en ligne, le SENS-601 Program Day, avec le Pr Christine Petit et le Dr Sharon Cushing, le 22 septembre 2026



Montpellier (France) et Cambridge, MA (États-Unis), le 3 septembre 2026 à 7h30 CET – Sensorion (FR0012596468 – ALSEN) (« la Société »), Société pionnière de biotechnologie au stade clinique, dont les activités sont centrées sur le développement de nouvelles thérapies pour restaurer l’audition ainsi que traiter et prévenir les troubles de la perte auditive, annonce aujourd’hui avoir reçu l’autorisation de l’ANSM pour initier HearConnex, l’essai clinique de Phase I/II de SENS-601, son candidat de thérapie génique principal pour la perte auditive liée au gène GJB2, en France. Les variants pathogènes du gène GJB2 comptent parmi les causes les plus fréquentes de surdité génétique, et aucun traitement s’attaquant à leur cause sous-jacente n’est à ce jour approuvé. L’autorisation de HearConnex a été obtenue à l’issue de la procédure Fast Track de l’ANSM, qui permet de réduire significative