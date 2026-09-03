 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Sensorion annonce l’obtention de l’autorisation d’essai clinique en France pour SENS-601, sa thérapie génique expérimentale pour le traitement de la perte auditive liée au gène GJB2
information fournie par Boursorama CP 03/09/2026 à 07:30
Ajouter Boursorama à vos sources

• Autorisation d’essai clinique obtenue auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), le 31 août 2026, par la voie Fast Track, pour initier HearConnex, l’essai clinique de Phase I/II de SENS-601 en France

• Les mise en place du site de HearConnex en France est en cours, avec l’administration de SENS-601 au premier patient visée d’ici début 2027 et la génération de données cliniques attendue tout au long de 2027

• Sensorion organisera un événement en ligne, le SENS-601 Program Day, avec le Pr Christine Petit et le Dr Sharon Cushing, le 22 septembre 2026

Montpellier (France) et Cambridge, MA (États-Unis), le 3 septembre 2026 à 7h30 CET – Sensorion (FR0012596468 – ALSEN) (« la Société »), Société pionnière de biotechnologie au stade clinique, dont les activités sont centrées sur le développement de nouvelles thérapies pour restaurer l’audition ainsi que traiter et prévenir les troubles de la perte auditive, annonce aujourd’hui avoir reçu l’autorisation de l’ANSM pour initier HearConnex, l’essai clinique de Phase I/II de SENS-601, son candidat de thérapie génique principal pour la perte auditive liée au gène GJB2, en France. Les variants pathogènes du gène GJB2 comptent parmi les causes les plus fréquentes de surdité génétique, et aucun traitement s’attaquant à leur cause sous-jacente n’est à ce jour approuvé. L’autorisation de HearConnex a été obtenue à l’issue de la procédure Fast Track de l’ANSM, qui permet de réduire significative

Valeurs associées

SENSORION
0,2570 EUR Euronext Paris -3,38%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le chantier de construction de la gare "Nanterre-La Folie" sur la future ligne 15 du Grand Paris Express, le 2 septembre 2026 à Nanterre ( AFP / Thomas SAMSON )
    Sur le chantier de la ligne 15 du Grand Paris Express, du béton au nom du climat
    information fournie par AFP 03.09.2026 07:55 

    Au milieu des grues, sur le chantier de la ligne 15 du futur métro souterrain circulaire autour de Paris, un tapis convoyeur charrie du sable noir à l'éclat métallique. Juste à côté, des tonnes de béton sont coulées pour construire la gare Nanterre-la Folie qui ... Lire la suite

  • TOTALENERGIES : L'indécision domine
    TOTALENERGIES : L'indécision domine
    information fournie par TEC 03.09.2026 07:50 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • Le logo de Bureau Veritas. (crédit photo : Adobe Stock )
    Bureau Veritas réalise une émission obligataire de 700 MEUR
    information fournie par Zonebourse 03.09.2026 07:08 

    Bureau Veritas annonce avoir procédé à une nouvelle émission obligataire d'un montant de 700 MEUR à échéance septembre 2034, assortie d'un coupon de 4,125%, une transaction qui refinance des émissions obligataires arrivant à échéance en septembre 2026 et janvier ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédits: Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 03.09.2026 06:00 

    * SOITEC SOIT.PA a relevé mercredi son objectif de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre de son exercice grâce à la demande en Photonics-SOI, le fournisseur français de matériaux de semi-conducteurs anticipant une croissance d'environ 50% sur un an contre ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
94,37 -1,06%
Or
4 434,31 +1,07%
CAC 40
8 280,63 -0,26%
EUR/USD SPOT
1,15985 +0,09%
2CRSI
28,1 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank