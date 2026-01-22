Senior relève pour la deuxième fois ses prévisions de bénéfices annuels grâce à la vigueur des activités aérospatiales

La société d'ingénierie britannique Senior SNR.L a relevé jeudi ses perspectives de bénéfices annuels pour la deuxième fois en deux mois, citant une performance plus forte que prévu dans son activité aérospatiale, envoyant ses actions à un plus haut de plus de sept ans.

Les actions de la société étaient en hausse de 8,3% à 247 pence, à 8h09 GMT, atteignant leur plus haut niveau depuis novembre 2018.

Senior, qui fournit des pièces aux constructeurs aéronautiques Boeing BA.N et Airbus AIR.PA , a bénéficié de l'augmentation de la production d'avions commerciaux ainsi que de la hausse des dépenses de défense et de meilleurs prix.

La société n'a pas fourni de prévisions, se contentant de dire que ses perspectives étaient "confortablement supérieures aux attentes précédentes".

Les analystes s'attendent en moyenne à un bénéfice ajusté avant impôts de 44,7 millions de livres (60,03 millions de dollars) pour l'exercice clos en décembre 2025, selon les données du LSEG. Senior avait annoncé un bénéfice de 33 millions de livres pour l'année précédente.

En novembre , la société FTSE-250 avait déclaré que le bénéfice annuel serait supérieur aux attentes grâce à des ventes solides dans ses divisions Aerospace et Flexonics.

Senior a déclaré jeudi que les activités de 2026 avaient bien démarré.

La société a pris des mesures significatives et réduit sa base de coûts pour certaines opérations de Flexonics, qui se concentre sur les technologies de transport des fluides et de gestion thermique, dans des environnements industriels exigeants.

(1 $ = 0,7446 livre)