 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Senior, fabricant de pièces pour l'aéronautique, augmente son dividende de 30 % alors que ses bénéfices dépassent les prévisions
information fournie par Reuters 02/03/2026 à 11:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Senior augmente le solde du dividende de 30 %

* Les perspectives pour 2026 restent inchangées

* Les actions chutent de 4,7 %

* Le directeur général déclare que la chaîne d'approvisionnement n'est pas exposée au Moyen-Orient

(Ajoute des détails tout au long du document, citation du directeur général au paragraphe 7, évolution de l'action au paragraphe 8) par Simone Lobo

La société britannique Senior SNR.L a augmenté son solde du dividende de 30 % lundi après que son bénéfice annuel ait dépassé les attentes, aidé par une forte demande et de meilleurs prix pour les composants aérospatiaux, alors que la société d'ingénierie est confrontée à une acquisition potentielle. Senior, qui fournit des produits de haute technologie aux industries de l'aérospatiale civile, de la défense, des véhicules terrestres et de l'énergie, a déclaré la semaine dernière qu'elle avait reçu plusieurs propositions de rachat , la société de capital-investissement Advent faisant partie de celles qui envisagent une offre. "Nous n'avions pas l'intention de vendre l'entreprise. Nous pensons que nous avons un très bel avenir en tant qu'entreprise indépendante, mais nous avons la responsabilité fiduciaire, en tant que conseil d'administration, d'examiner toute offre qui nous est faite, et c'est ce que nous avons fait", a déclaré David Squires, directeur général, à Reuters.

M. Squires a refusé de donner plus de détails sur les soumissionnaires. Jusqu'à présent, seul Advent a confirmé son intérêt pour la société.

SENIOR MAINTIENT SES PRÉVISIONS POUR 2026 La société qui construit et fournit des composants aux constructeurs aéronautiques, notamment Boeing BA.N et Airbus

AIR.PA , a maintenu ses prévisions pour 2026 et a déclaré que les deux premiers mois de l'année avaient bien commencé.

Senior a déclaré un bénéfice d'exploitation ajusté de 63,6 millions de livres (85,1 millions de dollars) pour l'exercice clos le 31 décembre, en hausse de 20 % par rapport à l'année dernière, et par rapport aux 59,44 millions de livres attendus par les analystes, selon un sondage LSEG.

M. Squires a indiqué que la forte trésorerie de l'entreprise lui donnait la possibilité de rémunérer les actionnaires ou d'envisager des fusions et des acquisitions à l'avenir.

PAS D'INDICATIONS DE PERTURBATIONS DUES AU CONFLIT IRANIEN Ses actions ont chuté de 4,7 % lundi, le secteur de l'aviation commerciale ayant été touché par le conflit iranien. Commentant le conflit, M. Squires a déclaré que Senior n'avait pas vu d'indications précoces d'une quelconque perturbation de la fabrication et de l'approvisionnement. Senior n'a pas d'installations au Moyen-Orient.

Senior a proposé un solde du dividende de 2,15 pence par action, ce qui porte le total des dividendes à 3 pence pour l'année. "Nous pensons que l'entreprise est sur une bonne lancée pour l'exercice 26, après avoir terminé l'exercice 25 sur une trajectoire solide", a déclaré Alexandro da Silva O'Hanlon, analyste chez Panmure Liberum.

(1 $ = 0,7473 livre)

Valeurs associées

AIRBUS
180,9800 EUR Euronext Paris -1,77%
BOEING CO
227,540 USD NYSE -0,82%
SENIOR
295,250 GBX LSE -4,14%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'islamologue suisse Tariq Ramadan arrive au tribunal de Genève, le 29 mai 2024 ( AFP / Fabrice COFFRINI )
    La tenue du procès de l'islamologue Tariq Ramadan pour viols incertaine
    information fournie par AFP 02.03.2026 12:26 

    L'incertitude plane sur la tenue du procès de l'islamologue suisse Tariq Ramadan pour des viols sur trois femmes, commis en France de 2009 à 2016, qui s'est ouvert lundi devant la cour criminelle départementale de Paris en l'absence de l'accusé, hospitalisé en ... Lire la suite

  • VICAT : La tendance baissière peut reprendre
    VICAT : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 02.03.2026 12:26 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • Briollay, le 25 février 2026. ( AFP / LOIC VENANCE )
    Tempêtes Nils et Pedro : 1,2 milliard d'euros de dommages, estiment France Assureurs et CCR
    information fournie par Boursorama avec Media Services 02.03.2026 12:25 

    Les tempêtes Nils et Pedro ont sévi dans l'ouest et le sud-ouest de la France en février dernier. 1,2 milliard d'euros. C'est le coût total estimé par France Assureurs et CCR des dommages causés par les tempêtes Nils et Pedro des 12 et 19 février, qui ont entraîné ... Lire la suite

  • WAVESTONE : Attendre un test du support
    WAVESTONE : Attendre un test du support
    information fournie par TEC 02.03.2026 12:24 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank