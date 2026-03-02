Senior, fabricant de pièces pour l'aéronautique, augmente son dividende de 30 % alors que ses bénéfices dépassent les prévisions

* Senior augmente le solde du dividende de 30 %

* Les perspectives pour 2026 restent inchangées

* Les actions chutent de 4,7 %

* Le directeur général déclare que la chaîne d'approvisionnement n'est pas exposée au Moyen-Orient

par Simone Lobo

La société britannique Senior SNR.L a augmenté son solde du dividende de 30 % lundi après que son bénéfice annuel ait dépassé les attentes, aidé par une forte demande et de meilleurs prix pour les composants aérospatiaux, alors que la société d'ingénierie est confrontée à une acquisition potentielle. Senior, qui fournit des produits de haute technologie aux industries de l'aérospatiale civile, de la défense, des véhicules terrestres et de l'énergie, a déclaré la semaine dernière qu'elle avait reçu plusieurs propositions de rachat , la société de capital-investissement Advent faisant partie de celles qui envisagent une offre. "Nous n'avions pas l'intention de vendre l'entreprise. Nous pensons que nous avons un très bel avenir en tant qu'entreprise indépendante, mais nous avons la responsabilité fiduciaire, en tant que conseil d'administration, d'examiner toute offre qui nous est faite, et c'est ce que nous avons fait", a déclaré David Squires, directeur général, à Reuters.

M. Squires a refusé de donner plus de détails sur les soumissionnaires. Jusqu'à présent, seul Advent a confirmé son intérêt pour la société.

SENIOR MAINTIENT SES PRÉVISIONS POUR 2026 La société qui construit et fournit des composants aux constructeurs aéronautiques, notamment Boeing BA.N et Airbus

AIR.PA , a maintenu ses prévisions pour 2026 et a déclaré que les deux premiers mois de l'année avaient bien commencé.

Senior a déclaré un bénéfice d'exploitation ajusté de 63,6 millions de livres (85,1 millions de dollars) pour l'exercice clos le 31 décembre, en hausse de 20 % par rapport à l'année dernière, et par rapport aux 59,44 millions de livres attendus par les analystes, selon un sondage LSEG.

M. Squires a indiqué que la forte trésorerie de l'entreprise lui donnait la possibilité de rémunérer les actionnaires ou d'envisager des fusions et des acquisitions à l'avenir.

PAS D'INDICATIONS DE PERTURBATIONS DUES AU CONFLIT IRANIEN Ses actions ont chuté de 4,7 % lundi, le secteur de l'aviation commerciale ayant été touché par le conflit iranien. Commentant le conflit, M. Squires a déclaré que Senior n'avait pas vu d'indications précoces d'une quelconque perturbation de la fabrication et de l'approvisionnement. Senior n'a pas d'installations au Moyen-Orient.

Senior a proposé un solde du dividende de 2,15 pence par action, ce qui porte le total des dividendes à 3 pence pour l'année. "Nous pensons que l'entreprise est sur une bonne lancée pour l'exercice 26, après avoir terminé l'exercice 25 sur une trajectoire solide", a déclaré Alexandro da Silva O'Hanlon, analyste chez Panmure Liberum.

(1 $ = 0,7473 livre)