Dordogne: les papeteries de Condat reprises mais la majorité des salariés licenciés

Les papeteries de Condat en Dordogne, en redressement judiciaire depuis octobre, vont être reprises par le groupe français SPB qui prévoit une reconversion industrielle en ne conservant que 10% des salariés actuels, a tranché le tribunal de commerce de Bordeaux.

Selon son jugement rendu vendredi et publié lundi, Condat Solutions, filiale de la Société de participation de la Braye (SPB), reprendra le site plus que centenaire du Lardin-Saint-Lazare, propriété du groupe espagnol Lecta, pour un million d'euros.

Seuls 21 salariés actuels seront repris, les 175 autres étant licenciés, alors que l'effectif avait déjà été réduit de moitié lors d'un plan social en 2023.

L'acquéreur qui a déjà orchestré la reconversion d'une ancienne papeterie d'Arjowiggins dans la Sarthe, où une usine produit désormais des gants médicaux, prévoit de créer 300 postes sur le site périgourdin en opérant une "transformation profonde", selon un communiqué transmis à l'AFP.

SPB veut "faire évoluer le modèle de papetier traditionnel afin de l'adapter aux mutations du marché", via un "projet de réindustrialisation multi-sectoriel".

Le groupe cite notamment la production d'alumine décarbonée - matière première destinée entre autres à l'industrie automobile -, d'un substitut bas carbone aux composants issus de la pétrochimie pour les cosmétiques, ou encore le déploiement d'un cluster de supercalculateurs dédié à l'Intelligence artificielle.

En 2023, avant le plan social, les papeteries de Condat étaient le plus gros employeur privé de Dordogne, avec environ 400 salariés.

En septembre, les représentants du personnel avaient alerté sur la situation financière dégradée de l'entreprise, symbole des difficultés du secteur papetier, et demandé aux actionnaires de vendre pour faciliter la recherche d'un repreneur et éviter une nouvelle casse sociale.