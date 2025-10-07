Semtech rebondit avant la vente prévue d'obligations convertibles pour un montant de 350 millions de dollars

7 octobre -

** Les actions du fournisseur de semi-conducteurs Semtech

SMTC.O ont augmenté de 7,8 % à 73,47 $ mardi, cherchant à mettre fin à une série de deux séances de perte, alors que la société cherche à lever des fonds pour refinancer sa dette.

** La société basée à Camarillo, en Californie, a annoncé lundi soir () une offre privée de 350 millions de dollars d'obligations convertibles (OC) à 0 % à échéance 2030.

** Elle prévoit d'utiliser le produit net de l'offre, ainsi que ses actions ordinaires, pour échanger ses obligations convertibles à 1,625 % échéant en 2027 et ses obligations convertibles à 4 % échéant en 2028, et pour rembourser une partie des prêts à terme

** Elle a également l'intention d'utiliser une partie du produit pour payer le coût des appels plafonnés, des transactions dérivées utilisées pour aider à compenser la dilution potentielle

** La société a une capitalisation boursière actuelle d'environ 6,6 milliards de dollars

** Avec le mouvement de la session, SMTC a augmenté de ~19% depuis le début de l'année, en ligne avec la hausse de près de 19% du Nasdaq .IXIC .

** La semaine dernière, TD Cowen a initié une couverture avec une note d'achat et un PT de 75 $, déclarant que Semtech est "bien aligné avec notre cadre de connectivité de centre de données, car son expertise approfondie dans les solutions analogiques et à signaux mixtes permet une exposition bien diversifiée dans les centres de données, les télécoms, les smartphones/portables et les marchés finaux de l'IoT industriel" ** Sur les 16 analystes couvrant SMTC, la répartition des recommandations est de 14 "achat fort" ou "achat" et 2 "maintien"; le PT médian est de 67,50 $, selon les données de LSEG