Semtech glisse après la vente d'obligations convertibles à 0 % pour un montant de 350 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 octobre -

** Les actions du fournisseur de semi-conducteurs Semtech

SMTC.O ont baissé de 2,3 % à 69,30 $ tôt le mercredi après que la société ait obtenu une augmentation de capital pour refinancer sa dette

** La société SMTC, basée à Camarillo en Californie, a annoncé tôt mercredi () le prix d'une offre privée d'obligations convertibles à 0 % (CBs)

d'un montant de 350 millions de dollars à échéance 2030

** Le prix de conversion initial a été fixé à 101,05 $, ce qui représente une prime de 42,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Les actions de SMTC ont rebondi mardi de 4 % à 70,91 $ après que la société a dévoilé () l'offre après la cloche lundi

** La société prévoit d'utiliser environ 221 millions de dollars de produit net, ainsi que l'émission d'environ 3 millions d'actions ordinaires, pour l'échange d'environ 219 millions de dollars de ses obligations à 1,625 % échéant en 2027

** Elle prévoit d'utiliser environ 63 millions de dollars, ainsi que l'émission d'environ 2,2 millions d'actions, pour l'échange d'environ 62 millions de dollars de ses obligations à 4 % échéant en 2028, et environ 56,5 millions de dollars pour le remboursement du prêt à terme

** Elle a également l'intention d'utiliser environ 27 millions de dollars pour payer le coût des options d'achat plafonnées; le prix plafond de 141,82 dollars est le double de la dernière vente de l'action le mardi

** En incluant la baisse du mercredi, les actions de SMTC ont augmenté de ~12% depuis le début de l'année par rapport à la hausse de ~19% du Nasdaq .IXIC . ** 14 des 16 analystes considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat" et 2 comme un "maintien"; la prévision médiane est de 67,50 $, selon les données de LSEG