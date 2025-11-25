Semtech en baisse après que le directeur financier a mis en garde contre des vents contraires au niveau des marges

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 novembre - ** Les actions de Semtech SMTC.O ont baissé de 3,5 % à 67,50 $ après que le directeur financier a averti que les gains de marge seront modestes car le mix IoT pèse après une légère amélioration des ventes

** Les ventes nettes du troisième trimestre s'élèvent à 267 millions de dollars, contre 266,41 millions de dollars estimés

** Nous nous attendons à ce que le chiffre d'affaires net du marché de la consommation haut de gamme soit en baisse, reflétant la saisonnalité habituelle", a déclaré le directeur financier Mark Lin lors de la conférence téléphonique sur les résultats

** Estimation du chiffre d'affaires du 4ème trimestre: 268 millions de dollars - 278 millions de dollars, contre 271,1 millions de dollars estimés par les analystes

** Nous avons bénéficié d'un petit coup de pouce des livraisons de CopperEdge ce trimestre, mais comme d'autres parties de notre activité sont en hausse, il y a une marge un peu plus faible dans l'IoT, notre activité de matériel de systèmes", a déclaré Mark Lin, directeur financier de SMTC

** L'action SMTC a progressé de 13,2 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture