Wall Street termine en hausse, optimiste quant à une baisse des taux

par Stephen Culp

La Bourse de New York a terminé en hausse mardi alors qu'une série de données économiques retardées soutient l'idée d'une baisse des taux d'intérêt en décembre par la Réserve fédérale américaine (Fed).

L'indice Dow Jones a gagné 1,43%, ou 664,18 points, à 47.112,45 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 60,76 points, soit 0,91% à 6.765,88 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 153,59 points, soit 0,67% à 23.025,591 points.

Les chiffres des ventes au détail aux États-Unis pour le mois de septembre, publiés mardi avec retard en raison du "shutdown" de l'administration fédérale, montrent un ralentissement plus marqué que prévu, ce qui devrait conforter les anticipations d'une baisse des taux d'intérêt le mois prochain, la banque centrale américaine s'inquiétant de l'état de l'économie.

Les prix à la production, autre indicateur officiel publié peu avant l'ouverture et également retardé par l'impasse budgétaire de plus de 40 jours, affichent quant à eux une hausse en septembre, mais celle-ci était attendue par les économistes.

Les marchés anticipent une baisse d'un quart de point de pourcentage de l'objectif de taux des "fed funds", qui se situe actuellement dans une fourchette de 3,75% à 4,00%.

"Lors de la dernière réunion de la Fed, (le président Jerome) Powell a plus ou moins dit que (la Fed) serait en pause", à cause d'un manque de données économiques, note Paul Nolte, stratégiste à Murphy & Sylvest à Elmhurst, dans l'Illinois.

"Ensuite, nous avons des gouverneurs de la Fed qui parlent et nos sommes passés de 'on ne va rien faire en décembre' à 'on a besoin d'une baisse en décembre parce que l'on voit un affaiblissement dans le marché du travail."

Le gouverneur de la Réserve fédérale Stephen Miran a pour sa part déclaré mardi lors d'une interview que la détérioration du marché de l'emploi était liée à une politique monétaire trop restrictive.

Le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent a déclaré que le président Donald Trump devrait choisir le successeur de Jerome Powell à la tête de l'institution financière avant Noël.

Le conseiller économique à la Maison blanche, Kevin Hassett, est vu comme un favori.

"On a une idée de qui sera le prochain président de la Fed et il est plutôt modéré", estime Paul Nolte.

"Je pense que les marchés sont assez confiants sur le fait que les taux d'intérêt vont baisser tout au long de 2026."

Aux valeurs, a gagné 1,5% après avoir frôlé la barre des 4.000 milliards de dollars de valorisation boursière. Selon The information, Meta est en pourparlers avec le géant américain dans le cadre d'un investissement de plusieurs milliards de dollars dans les puces TPU du groupe destinées à l'IA, ce qui ferait de Google un sérieux concurrent de NVIDIA, qui concède 2,6%.

Meta en profite pour prendre 3,8%.

Le géant chinois de l'e-commerce Alibaba perd 2,3% même après avoir enregistré des résultats meilleurs que prévu pour le trimestre.

L'opérateur américain de grands magasins Kohl's, qui a déclaré mardi viser des résultats meilleurs que prévu pour l'ensemble de l'année, grimpe de plus de 42,5%, alors que Abercombie & Fitch prend 37,5% .

text_section_type="notes" Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes suivants: NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché........... 25 plus forts volumes.................. Plus fortes hausses en %............... Plus fortes baisses en %............... Guide des indices boursiers américains.... Statistiques du marché...................... Emprunt de référence à 10 ans .............. Guide des indices sectoriels américains... Guide des marchés actions américains...... Indices Dow Jones.......................... Indices S&P................. Valeurs ex-dividende........................... Prévisions pour le Dow Jones et le S&P ..

(Reportage par Zhifan Liu)