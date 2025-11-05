Sempra dépasse ses estimations de bénéfices trimestriels grâce à ses investissements au Texas ; les unités californiennes visent à réaliser des économies

La société d'infrastructure énergétique Sempra SRE.N a battu les estimations de bénéfices du troisième trimestre mercredi, grâce à des investissements croissants dans son service public du Texas, tandis que les unités californiennes ont rationalisé leurs opérations et amélioré leur efficacité dans le cadre de changements réglementaires.

Les actions de la société ont augmenté de 2 % dans les échanges avant bourse à la suite des résultats.

La société basée à San Diego a déclaré un bénéfice ajusté de 1,11 $ par action pour les trois mois se terminant le 30 septembre, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 91 cents par action, selon les données compilées par LSEG.

Les résultats ont été dopés par les bonnes performances de Sempra Texas, dont la compagnie d'électricité Oncor a continué d'étendre son réseau pour répondre à la demande croissante d'électricité des clients industriels et des centres de données dans le nord du Texas.

S'appuyant sur son plan d'investissement de 36 milliards de dollars pour la période 2025-2029, Oncor prévoit d'augmenter ses dépenses de plus de 30 % dans son prochain plan quinquennal pour 2026-2030 afin de répondre à la demande croissante d'électricité.

À la fin du trimestre, la file d'attente active d'Oncor pour les interconnexions commerciales et industrielles comprenait plus de 600 demandes, soit une augmentation d'environ 60 % par rapport à l'année dernière.

Sempra prévoit également d'achever la vente prévue d'une participation de 45 % dans Sempra Infrastructure Partners aux affiliés de KKR d'ici l'année prochaine, dans le cadre des efforts visant à simplifier ses activités et à renforcer son bilan.

Au cours du trimestre, l'unité Sempra Infrastructure a pris une décision finale d'investissement pour la phase 2 de Port Arthur LNG, avec des accords d'achat à long terme déjà en place.

L'unité fait avancer six grands projets sur les côtes nord-américaines du Pacifique et du Golfe.

En Californie, les filiales San Diego Gas & Electric (SDGE) et Southern California Gas Co (SoCalGas) cherchent à obtenir l'approbation des autorités de régulation de l'État pour des mesures d'économie.

SDGE prévoit d'abandonner certains programmes d'efficacité énergétique afin de réduire les dépenses administratives, tandis que SoCalGas a l'intention de fermer ses dernières succursales et de passer à un modèle de service numérique.

Ensemble, ces changements devraient permettre aux clients d'économiser plus de 300 millions de dollars entre 2026 et 2031.