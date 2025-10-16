 Aller au contenu principal
Semi-conducteurs : TSMC plus optimiste sur sa croissance en 2025
information fournie par AOF 16/10/2025 à 14:20

(AOF) - Le plus important fondeur mondial, TSMC, a dévoilé une croissance de ses profits supérieure aux attentes au troisième trimestre et a rehaussé ses prévisions de croissance. Le groupe taïwanais a enregistré un bénéfice net en augmentation de 39,1%, à 452,3 milliards de dollars taïwanais (12,70 milliards d'euros). Ce dernier était attendu à 417,7 milliards de dollars taïwanais par le consensus LSEG SmartEstimate. Le résultat opérationnel a progressé de 38,8%, à 500,69 milliards de dollars taïwanais.

"A l'approche du quatrième trimestre 2025, nous nous attendons à ce que notre activité soit soutenue par une demande toujours forte pour nos technologies de pointe," a ajouté le directeur financier, Wendell Huang.

Sur le trimestre en cours, TSMC anticipe des revenus entre 32,2 et 33,4 milliards de dollars américains et une marge brute - une mesure très surveillée de la rentabilité dans le secteur - comprise entre 59% et 61%, contre 59,5% au deuxième trimestre. La marge opérationnelle est anticipée entre 49% et 51%.

"La demande pour les produits liés à IA reste en réalité très forte - plus forte que ce que nous pensions il y a trois mois", a déclaré CC Wei, PDG de TSMC, rapporte l'AFP.

Sur l'ensemble de l'exercice, le groupe table désormais sur une progression de près de 35% de ses revenus exprimés en dollars, contre environ 30% en juillet. TSMC avait alors déjà relevé son objectif de croissance.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

