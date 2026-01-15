Semi-conducteurs: le bénéfice net de TSMC bondit de 35% au 4e trimestre 2025

Le géant taïwanais des semi-conducteurs TSMC a publié jeudi un bénéfice net en hausse de 35% au quatrième trimestre sur un an, supérieur aux attentes, surfant sur la demande pour les technologies d'intelligence artificielle (IA).

( AFP / I-HWA CHENG )

Le bénéfice net du géant technologique a atteint 505,7 milliards de nouveaux dollars de Taïwan (13,75 milliards d'euros), supérieur au bénéfice de 466,69 milliards de nouveaux dollars de Taïwan estimé par un consensus d'analystes de Bloomberg News.

TSMC est le premier sous-traitant mondial pour les puces utilisées dans une large gamme de produits, des systèmes du géant de l'IA Nvidia, aux équipements militaires ou smartphones grand public.

Son chiffre d'affaires a progressé de 20,5% sur la période, à 1.050 milliards de nouveaux dollars de Taïwan (28,55 milliards d'euros), dépassant également les attentes.

"La performance de TSMC offre un indicateur clair de la vigueur des investissements liés à l'IA" dans le secteur technologique, avait relevé le cabinet Proactive Investors au début du mois.

Ces résultats sont publiés deux jours après l'annonce par Taïwan d'un "consensus général" avec les Etats-Unis, en vue de la conclusion d'un accord commercial, pour voir les droits de douane sur ses exportations réduits et protéger son industrie des semi-conducteurs.

Taïwan et les Etats-Unis ont entamé des négociations en avril après que le président américain a menacé d'imposer une taxe douanière de 32% sur les exportations taïwanaises, ensuite abaissée à 20%.

Le président taïwanais Lai Ching-te s'est engagé à accroître ses investissements aux Etats-Unis. Et son gouvernement cherche à réduire davantage les taxes sur ses marchandises et à éviter de nouveau droits de douane sur ses exportations de puces électroniques.