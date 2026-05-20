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SEMCO Technologies sécurise une extension indépendante de ses capacités de production à Montpellier
information fournie par Boursorama CP 20/05/2026 à 17:45

Pour recevoir toute l'information financière de SEMCO Technologies en temps réel, faites-en la demande par mail à semcotech@newcap.eu.

SEMCO Technologies (Code ISIN : FR0014010H01 ; Mnémonique : ALSEM), entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de composants stratégiques pour la production de semi-conducteurs, annonce avoir sécurisé une infrastructure de production additionnelle adossée à son site industriel de Montpellier afin d’accompagner les futurs besoins de montée en capacité du Groupe.

Laurent Pélissier, Président Directeur Général de SEMCO Technologies, déclare : « Ce projet d’extension nous permet d’anticiper de manière sécurisée les besoins futurs de nos marchés tout en renforçant la flexibilité de notre organisation et notre capacité d’adaptation à l’évolution de la demande. »

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