SEMCO Technologies sécurise une extension indépendante de ses capacités de production à Montpellier

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SEMCO Technologies (Code ISIN : FR0014010H01 ; Mnémonique : ALSEM), entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de composants stratégiques pour la production de semi-conducteurs, annonce avoir sécurisé une infrastructure de production additionnelle adossée à son site industriel de Montpellier afin d’accompagner les futurs besoins de montée en capacité du Groupe.



Laurent Pélissier, Président Directeur Général de SEMCO Technologies, déclare : « Ce projet d’extension nous permet d’anticiper de manière sécurisée les besoins futurs de nos marchés tout en renforçant la flexibilité de notre organisation et notre capacité d’adaptation à l’évolution de la demande. »