SEMCO Technologies publie ses résultats annuels 2025, supérieurs aux objectifs annoncés lors de l’IPO et confirme ses perspectives de croissance et de rentabilité

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SEMCO Technologies (Code ISIN : FR0014010H01 ; Mnémonique : ALSEM), entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de composants stratégiques pour la production de semi-conducteurs, annonce aujourd’hui ses résultats annuels 2025, clos le 31 décembre 2025 et arrêtés par le Conseil d’Administration du 13 avril 2026.





Laurent Pélissier, Président Directeur Général de SEMCO Technologies, déclare : « 2025 a été une excellente année pour SEMCO Technologies, couronnée par le dépassement de l’ensemble des objectifs présentés lors de notre introduction en Bourse. Portés par un portefeuille clients élargi et la qualification réussie de nos eChucks auprès de nouveaux acteurs clés du secteur, nous avons enregistré une croissance de notre chiffre d’affaires de plus de 30%, atteignant 34,2 M€. Parallèlement, la forte valeur ajoutée de nos eChucks, l’amélioration continue de nos processus industriels et une gestion opérationnelle rigoureuse nous permettent d’atteindre une marge d’EBIT de 40,7%, supérieure à notre objectif. Dans un environnement de marché porteur, nous abordons 2026 avec confiance et détermination, en poursuivant une stratégie fondée sur l’industrialisation, l’innovation et le développement international. »