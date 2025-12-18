Semco Technologies poursuit son ascension, Portzamparc initie à l'achat
information fournie par Zonebourse 18/12/2025 à 12:10
Autour de 12h00, le fabricant de "chucks" électrostatiques pour l'industrie des équipements pour semi-conducteurs s'adjuge 1,8% pour atteindre de nouveaux sommets depuis son entrée en Bourse datant du mois de juillet dernier, alors que le marché parisien avance au même moment de 0,3%.
Dans une note de recherche diffusée dans la matinée, Portzamparc fait remarquer que le groupe français est très peu exposé à la cyclicité du marché des semi-conducteurs mais plutôt aux dynamiques de croissance du marché des matériels pour la production de puces, qu'il devrait de son point de vue continuer à surperformer après avoir enregistré une croissance moyenne annuelle de 21,4% sur la période 2016-2024.
Le bureau d'études ajoute que Semco bénéficie d'un ensemble de facteurs structurellement favorables à son important "pricing power" (capacité à déterminer ses prix) qui lui permet d'afficher historiquement des niveaux de rentabilité parmi les plus élevés du marché.
Et bien que le titre ait signé un très beau parcours boursier depuis son IPO du 9 juillet 2025 ( 89%) pour se traiter aujourd'hui sur des multiples proches de ses comparables, les fondamentaux du groupe restent "extrêmement solides", souligne le cabinet de recherche.
Portzamparc estime ainsi que Semco Technologies devrait afficher une situation nette de trésorerie de 4,7 millions d'euros à la fin de l'année, soit un CFC cumulé de plus de 35 millions d'euros sur la période 2025/2028, de qui lui permettre de financer sa politique de dividendes, de conduire des opérations de fusions-acquisitions (M&A) et plus globalement de "dé -risquer" le dossier d'investissement.
Valeurs associées
|28,8850 EUR
|Euronext Paris
|+1,71%
A lire aussi
-
Des milliers d'agriculteurs européens venus pour certains en tracteurs manifestent jeudi à Bruxelles pour protester contre la politique agricole de l'UE, ciblant notamment l'accord de libre-échange avec le Mercosur, accusé de mettre en danger de nombreuses filières. ... Lire la suite
-
Deux syndicats de magistrats s'indignent jeudi des propos de Gérald Darmanin, qui a assuré de son "soutien" un élu du Nord condamné par la cour d'appel de Douai à 18 mois de prison avec sursis et deux ans d'inéligibilité pour détournement de fonds. "Il nous semble ... Lire la suite
-
(AOF) - ADP (-9,63% à 116,40 euros) ADP pointe à la dernière place de l'indice SBF 120 et se dirige tout droit vers une quatrième séance de suite dans le rouge. Cette forte baisse intervient alors que l'Autorité de régulation des transports (ART) a fait savoir ... Lire la suite
-
Le tribunal judiciaire de Toulouse a décidé de geler ce qui restait d'un plan de suppression de postes dans l'activité spatiale de Thales annoncé en 2024 et partiellement suspendu par le groupe en juin dernier. Dans ce jugement, rendu lundi, il "ordonne la suspension ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer