SEMCO Technologies franchit plusieurs jalons clés dans l’exécution de sa stratégie de croissance

• Ouverture d’une filiale en Chine afin de renforcer la présence commerciale et industrielle du Groupe sur un de ses marchés stratégiques
• Accélération de la montée en puissance industrielle grâce à l’automatisation du processus de production
• Renforcement des équipes avec la nomination de Clément Dupuy comme Directeur Technique de SEMCO Technologies et de Jerry Peng, Référent Technique pour le marché asiatique
