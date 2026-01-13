 Aller au contenu principal
SEMCO Technologies franchit plusieurs jalons clés dans l’exécution de sa stratégie de croissance
information fournie par Boursorama CP 13/01/2026 à 18:00

Pour recevoir toute l'information financière de SEMCO Technologies en temps réel, faites-en la demande par mail à semcotech@newcap.eu.

• Ouverture d’une filiale en Chine afin de renforcer la présence commerciale et industrielle du Groupe sur un de ses marchés stratégiques
• Accélération de la montée en puissance industrielle grâce à l’automatisation du processus de production
• Renforcement des équipes avec la nomination de Clément Dupuy comme Directeur Technique de SEMCO Technologies et de Jerry Peng, Référent Technique pour le marché asiatique

