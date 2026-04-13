Semco Technologies dévoile une excellente année 2025
information fournie par Zonebourse 13/04/2026 à 18:22
Une croissance portée par les "eChucks"
Le chiffre d'affaires du groupe a bondi de 31,5% pour atteindre 34,7 MEUR, dépassant l'objectif initial de 33 MEUR. Cette dynamique repose sur le succès commercial des eChucks (composants stratégiques de maintien thermique), désormais produits en série pour 17 clients majeurs, contre 15 l'an dernier.
Une rentabilité aux plus hauts standards
SEMCO affiche une santé financière robuste avec une marge d'Ebit de 40,7% du chiffre d'affaires, un niveau supérieur aux prévisions. Le résultat net a atteint 10,1 MEUR, soit près de 30% de marge nette, et la trésorerie s'élevait à 10,2 MEUR au 31 décembre 2025, contre 7 MEUR l'année précédente.
Signe de cette confiance, la société proposera un dividende généreux représentant 45% de son résultat net, au-delà des 30% initialement promis lors de l'IPO.
Objectifs 2028 confirmés
Dans ce contexte, la société a réaffirmé l'ensemble de ses objectifs annoncés lors de son introduction en Bourse. A l'horizon 2028, elle table sur des revenus supérieurs à 55 millions d'euros, à une distribution du résultat net au-dessus de 30% et une marge d'Ebit supérieure à 40%.
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