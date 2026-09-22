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Semco Technologies confirme ses objectifs 2028
information fournie par Zonebourse 22/09/2026 à 18:07
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Le spécialiste des composants stratégiques pour la production de semi-conducteurs a enregistré une forte progression de ses résultats au premier semestre 2026, portée par la hausse de son activité et une meilleure rentabilité.

Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 19,9 millions d'euros, en croissance de 19,6% sur un an et de 21,1% à taux de change constant.

Cette dynamique, alimentée par la montée en puissance des clients existants et l'élargissement du portefeuille commercial, s'est accompagnée d'une amélioration des marges.

L'Ebitda ajusté s'est établi à 8,7 millions d'euros, soit 43,5% du chiffre d'affaires, tandis que l'Ebit a atteint 8,1 millions, faisant ressortir une marge de 40,7%. Le résultat net a pour sa part bondi de 39,3%, à 5,8 millions d'euros.

Le groupe continue parallèlement de renforcer son outil industriel. Après avoir doublé ses capacités de production grâce à une première ligne automatisée en 2025, il a poursuivi son programme d'automatisation et prépare une nouvelle infrastructure adossée à son site de Montpellier, dont la livraison est prévue en janvier 2027.

Fort de ces performances et de la dynamique commerciale, Semco Technologies confirme ses objectifs pour 2028, dont un chiffre d'affaires supérieur à 55 millions d'euros et une marge d'EBIT de plus de 40%.

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SEMCO TECHNOLOGIES
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