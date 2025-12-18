 Aller au contenu principal
SEMCO Technologies annonce son agenda financier 2026
information fournie par Boursorama CP 18/12/2025 à 18:00

Pour recevoir toute l'information financière de SEMCO Technologies en temps réel, faites-en la demande par mail à semcotech@newcap.eu.

Castries, France, le 18 décembre 2025 – 18h00 CET – SEMCO Technologies (Code ISIN : FR0014010H01 ; Mnémonique : ALSEM), entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de composants stratégiques pour la production de semi-conducteurs, annonce aujourd’hui son agenda financier 2026.

Chiffre d’affaires annuel 2025 : 28 janvier 2026*
Résultats annuels 2025 : 13 avril 2026*
Assemblée Générale annuelle : 29 juin 2026*
Chiffre d’affaires 1er semestre 2026 : 28 juillet 2026*
Résultats 1er semestre 2026 : 22 septembre 2026*

Note (*) : toute publication sera faite après clôture des marchés. Informations soumises à modification.

Valeurs associées

SEMCO TECHNOLOGIES
27,6750 EUR Euronext Paris -2,55%

