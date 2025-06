Semco: le prix de l'introduction fixé à 15 euros l'action information fournie par Cercle Finance • 25/06/2025 à 11:01









(CercleFinance.com) - Semco, un fabricant de composants pour les semi-conducteurs, a annoncé mercredi avoir fixé à 15 euros le prix de son action en vue de son introduction en Bourse, avec une première cotation prévue le mercredi 9 juillet sur Euronext Growth Paris.



L'opération doit prendre la forme d'une augmentation de capital d'environ quatre millions d'euros, à laquelle s'accompagnera la cession d'actions existantes pour un montant d'environ 36 millions d'euros.



Dans un communiqué, Semco reconnaît que l'entrée en Bourse a principalement vocation à donner de la liquidité à l'actionnaire cédant, à savoir son PDG Laurent Pellissier qui détient actuellement 99,99% du capital.



La cession de titres pourrait d'ailleurs être portée à environ 42 millions en cas d'exercice intégral de la clause d'extension, voire à 48,9 millions en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation.



Le montant total brut de l'opération pourrait ainsi se monter à 52,9 millions d'euros.



Sur ce montant, Semco dit bénéficier d'engagements de souscription à hauteur d'un montant total de 24 millions d'euros de la part, entre autres, d'Amiral Gestion, du CIC, d'Amundi et de Laurent Pélissier.



La période de souscription s'étendra du 25 juin jusqu'au 3 juillet.





