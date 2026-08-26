Sembcorp Green Infra vise 393,04 millions de dollars avec son IPO en Inde

Sembcorp Green Infra, filiale indienne spécialisée dans les énergies renouvelables de Sembcorp Industries, prépare une introduction en Bourse à Mumbai visant à lever jusqu'à 37,5 milliards de roupies, soit 393,04 millions de dollars. L'opération prendra uniquement la forme d'une émission de nouvelles actions, tandis que sa maison mère, soutenue par Temasek et actuellement détentrice de 100% du capital, ne cédera aucun titre.

Sur les fonds levés, environ 30 milliards de roupies doivent être consacrés au remboursement de la dette de Sembcorp Green Infra. Cette opération constitue la deuxième tentative de Sembcorp pour introduire en Bourse ses activités énergétiques indiennes. En 2018, l'entreprise, alors baptisée Sembcorp Energy India, avait déjà déposé un projet d'IPO avant de le retirer l'année suivante afin de procéder à une nouvelle injection de fonds propres.

Axis Capital, Citigroup, CLSA, HSBC, ICICI Securities, IIFL Capital Services et Kotak Mahindra Capital ont été mandatés pour piloter l'introduction en Bourse. Le projet doit permettre à Sembcorp Green Infra de renforcer sa structure financière tout en donnant au groupe un accès direct au marché boursier indien pour son activité locale dans les énergies renouvelables.