CrowdStrike bondit après la révision à la hausse de ses prévisions de chiffre d'affaires annuel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 août - ** L'action CrowdStrike CRWD.O affiche une hausse d'environ 11 % à 209,53 dollars en séance prolongée

** La société de cybersécurité revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel après avoir dépassé les estimations de résultats du deuxième trimestre, la demande pour sa plateforme de cybersécurité basée sur le cloud continuant de croître

** Elle table désormais sur un chiffre d'affaires annuel compris entre 5,991 milliards et 6,01 milliards de dollars, contre une prévision antérieure comprise entre 5,91 milliards et 5,96 milliards de dollars

** Elle annonce un chiffre d’affaires de 1,47 milliard de dollars au deuxième trimestre, dépassant l’estimation moyenne des analystes de 1,44 milliard de dollars – données compilées par LSEG

** La société affiche un bénéfice par action ajusté de 31 cents au deuxième trimestre, supérieur aux estimations des analystes qui s’élevaient à 29 cents

** Le cours cible médian des 55 courtiers couvrant le titre s'établit à 220 dollars – données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année jusqu'à la dernière clôture, le titre a progressé de 61,4 %