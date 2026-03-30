Semaine des actions américaines : Une disposition volatile

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprend le texte de vendredi sans le modifier. Graphique mis à jour)

30 mars - ** Le S&P 500 .SPX s'effondre pour la cinquième semaine consécutive, perdant 2,1%, la guerre au Moyen-Orient réduisant l'appétit pour le risque .N

** Le Dow .DJI perd 0,9% et le Nasdaq Composite .IXIC glisse de 3,2%, les deux indices entrant en territoire de correction ** Le SPX a démarré la semaine avec des traders préparés à de fortes fluctuations , et tout rallye de secours rencontre une moyenne mobile clé ** En effet, les haussiers attendent la poussée de la largeur alors que l'indicateur de force interne du Nasdaq continue de chuter, et la volatilité est à surveiller alors que les haussiers et les baissiers du Nasdaq s'affrontent à des niveaux clés ** Vendredi, l'indice de volatilité Cboe .VIX affiche sa plus haute clôture depuis avril 2025 ** Le rendement du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR monte jusqu'à 4,48 % avant de redescendre à 4,43 %, son plus haut niveau depuis juillet. L'incertitude liée à la guerre en Iran maintient les prix de l'énergie à un niveau élevé US/

La hausse du rendement du Trésor de référence signale une rupture potentielle alors que la guerre en Iran alimente la volatilité

** La plupart des secteurs sont mal à l'aise: les services de communication et la technologie suscitent le plus de craintes, tandis que les matériaux et l'énergie offrent une consolation ** Les services de communication .SPLRCL s'effondrent de 7,2%. Meta META.O , société mère de Facebook, et Alphabet GOOGL.O , propriétaire de Google, chutent après les verdicts du jury américain sur les préjudices causés par les médias sociaux Cependant, la société de services de télécommunications EchoStar

SATS.O , qui détient des actions SpaceX, augmente après que l'entreprise d'Elon Musk ait annoncé son intention de déposer son prospectus d'introduction en bourse ** Tech .SPLRCT perd 3,5%. Les fabricants de puces mémoire comme SanDisk SNDK.O et Micron MU.O chutent après que Google ait annoncé un algorithme d'économie de mémoire

L'indice des semi-conducteurs .SOX perd 2,8% Les valeurs de cybersécurité CrowdStrike CRWD.O et Palo Alto Networks PANW.O baissent vendredi après le rapport Anthropic développant un nouveau modèle d'IA avancé qui présente des risques potentiels pour la sécurité ** Les financières .SPSY chutent de 2,1%. Coinbase COIN.O chute après un rapport selon lequel un nouveau projet de loi sur la clarté des crypto-monnaies interdit les paiements de rendement en stablecoin Ares Management ARES.N glisse mardi après avoir limité les rachats dans le fonds de crédit privé, faisant écho aux mesures prises par ses pairs, notamment Apollo Global

APO.N . ** Consumer Discretionary .SPLRCD en baisse de 1,9%. Estee Lauder EL.N chute de 22% sur la semaine alors que l'accord avec l'espagnol Puig PUIGb.MC suscite des réactions négatives de la part des investisseurs ** Consommation de base .SPLRCS en hausse de 1,2%. Brown-Forman BFb.N bondit alors que le fabricant de Jack Daniel's est en pourparlers avec le français Pernod Ricard PERP.PA . ** Energy .SPNY bondit de 6,2%. Occidental Petroleum OXY.N progresse après que Reuters ait rapporté que Vicki Hollub, la directrice générale de longue date, quittera ses fonctions dans le courant de l'année Le groupe grimpe à mesure que les prix du pétrole augmentent sur le scepticisme concernant le cessez-le-feu au Moyen-Orient O/R ** Pendant ce temps, les investisseurs individuels baissiers diminuent, mais restent ' anormalement élevés '

** La performance du SPX depuis le début de l'année: