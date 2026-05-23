Présidentielle: Attal en transhumance dans l'Aubrac

L'ancien Premier ministre et secrétaire général du parti Renaissance Gabriel Attal participe à une fête de la transhumance Saint-Geniez-d'Olt, dans l'Aveyron, le 23 mai 2026 ( AFP / Ed JONES )

Gabriel Attal a participé samedi matin à une fête de la transhumance dans l’Aubrac, au lendemain de l’officialisation dans l’Aveyron de sa candidature à l’élection présidentielle.

L’ancien Premier ministre s’est rendu samedi matin à Saint-Geniez-d’Olt-et-Aubrac pour accompagner le départ des troupeaux, entre danse traditionnelle, accordéon et petit-déjeuner salé aveyronnais.

Le secrétaire général de Renaissance a accompagné un troupeau sur quelques centaines de mètres dans le village, avant d’en arpenter les rues et les commerces.

L'ancien Premier ministre et secrétaire général du parti Renaissance Gabriel Attal participe à une fête de la transhumance Saint-Geniez-d'Olt, dans l'Aveyron, le 23 mai 2026 ( AFP / Ed JONES )

"On ne peut pas vraiment connaître l’agriculture française sans venir en Aveyron, parce que c’est probablement le département le plus marqué par l’agriculture, et évidemment par l’élevage", a expliqué Gabriel Attal, qui s’est dit ravi "de vivre ce moment de grande transhumance qui fait partie des rites, de l’identité de notre pays".

"Et au moment où je démarre moi une grande transhumance pour aller tutoyer les sommets des plateaux, je suis ravi de la faire avec vous ce matin", a-t-il ajouté.

Un troupeau lors d'une fête de la transhumance Saint-Geniez-d'Olt, dans l'Aveyron, le 23 mai 2026 ( AFP / Ed JONES )

Gabriel Attal a choisi l’Aveyron, un département rural où Renaissance compte des élus, pour officialiser vendredi sa candidature à la présidence de la république.

Vendredi, il s’est notamment entretenu avec des agriculteurs, a participé à un "débat citoyen" à Mur-de-Barrez où il a fait sa déclaration présidentielle, avant de se rendre au viaduc de Millau. Il est attendu samedi en fin de matinée au marché de Rodez.