 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Réponse à la tribune anti-Bolloré: Canal+ assigné en justice pour discrimination
information fournie par AFP 23/05/2026 à 09:59

Le président du directoire de Canal+ Maxime Saada le 1er avril 2024 à l'Assemblée nationale à Paris ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )

Le président du directoire de Canal+ Maxime Saada le 1er avril 2024 à l'Assemblée nationale à Paris ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )

"Canal+ comparaîtra devant la justice": la Ligue des droits de l'Homme et la CGT Spectacle ont annoncé samedi avoir engagé une action en justice pour discrimination après les propos du dirigeant de Canal+, indiquant ne plus vouloir travailler avec les signataires d'une tribune anti-Bolloré.

Sollicitée par l'AFP, la direction de la chaîne n'a pas souhaité réagir.

Maxime Saada, président du directoire de Canal+, a fait le "choix brutal de discriminer", accusent l'ONG et la fédération syndicale dans un communiqué. Les propos du patron de la chaîne secouent depuis une semaine le monde du cinéma, réuni pour le festival de Cannes qui s'achève samedi soir.

Dimanche, M. Saada avait affirmé ne plus vouloir travailler avec les signataires d'un texte qui dénonce "l'emprise de l'extrême droite" sur le cinéma à travers l'homme d'affaires Vincent Bolloré, actionnaire de référence de Canal+.

"Je n'ai pas envie de travailler avec des gens qui me traitent de crypto-fasciste", avait lâché un Maxime Saada agacé, dimanche dernier, en plein festival.

"Il est grand temps que les mondes de la culture et du savoir se coalisent et se révoltent contre l'œuvre réactionnaire du groupe Bolloré. L'action judiciaire est l'un des tremplins nécessaires à cette révolte", a commenté auprès de l'AFP l'avocat de la CGT Spectacle et de la LDH, Me Arié Alimi.

- "Climat dissuasif" -

"En stigmatisant publiquement les signataires d'une tribune relevant du débat d'intérêt général, les propos de Maxime Saada sont susceptibles de porter atteinte à l'exercice effectif de leur liberté d'expression, en créant un climat dissuasif propre à décourager toute prise de parole critique au sein du secteur audiovisuel et culturel", détaillent le syndicat et l'ONG dans cette assignation au civil, que l'AFP a pu consulter.

Dans ce texte, les demandeurs sollicitent du tribunal judiciaire de Nanterre qu'il "enjoigne à la société Canal+ de s'abstenir de toute mesure d'exclusion, de refus de collaboration, de discrimination à l'encontre des signataires de la tribune".

La tribune et sa réponse ont secoué le monde du cinéma en plein festival de Cannes: à 600 signataires au moment de la publication de la tribune, ses auteurs revendiquaient jeudi sur Instagram plus de 3.800 signataires.

Parmi eux, de grands noms internationaux comme l'acteur espagnol Javier Bardem, le réalisateur britannique Ken Loach ou encore l'acteur américain Mark Ruffalo.

Certains, à l'instar de l'actrice Anna Mouglalis, ont comparé la "liste noire" des signataires à une forme de "maccarthysme".

- Omniprésence de Canal+ -

Dans cette tribune, le rôle clef de Canal+ dans la production et la distribution cinématographique française est rappelé.

Côté production, Canal+ s'est engagé à investir 160 millions d'euros en 2026 et 170 millions en 2027 dans le cinéma français, après 150 millions en 2025, en recul toutefois par rapport aux 220 millions investis les années précédentes.

Canal+ est présent à toutes les étapes de la vie d'un film, de son préfinancement jusqu'à sa distribution et son exploitation en salle. Le groupe a ainsi acquis en septembre 34% du capital d'UGC, le réseau de salles qu'il espère contrôler dans sa totalité à partir de 2028.

Interrogée mardi lors des questions au gouvernement, la ministre de la Culture Catherine Pégard a dit regretter la déclaration de Maxime Saada. "Au milieu des inquiétudes et des critiques des professionnels, inquiétudes légitimes, je voudrais que la raison et le dialogue puissent l'emporter sur les menaces", a-t-elle ajouté.

Le président de l'Arcom Martin Ajdari a émis le souhait de voir la situation s'apaiser. "Je pense qu'il y a quand même de nombreux acteurs qui doivent se parler, redescendre un peu après la vivacité des polémiques", a-t-il déclaré.

Dans le même temps, la Société des réalisateurs et réalisatrices de films (SRF), qui regroupe 500 cinéastes, a proposé une médiation entre les signataires de la tribune et les équipes cinéma de Canal+.

Valeurs associées

BOLLORE SE
5,375 EUR Euronext Paris +0,37%
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

3 commentaires

  • 11:26

    La France du cinéma est elle toute d’extrême gauche ? Pourtant la plupart d’entre eux semblent vivre comme des bourgeois bobos ! Sans l’argent de canal plus où serait le cinéma Français ?

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'ancien Premier ministre et secrétaire général du parti Renaissance Gabriel Attal participe à une fête de la transhumance Saint-Geniez-d'Olt, dans l'Aveyron, le 23 mai 2026 ( AFP / Ed JONES )
    Présidentielle: Attal en transhumance dans l'Aubrac
    information fournie par AFP 23.05.2026 11:21 

    Gabriel Attal a participé samedi matin à une fête de la transhumance dans l’Aubrac, au lendemain de l’officialisation dans l’Aveyron de sa candidature à l’élection présidentielle. L’ancien Premier ministre s’est rendu samedi matin à Saint-Geniez-d’Olt-et-Aubrac ... Lire la suite

  • De gauche à droite: les membres du jury Isaach De Bankole, Chloe Zhao, Demi Moore, Park Chan-Wook, Laura Wandel et Diego Cespedes lors du 79e festival de Cannes, le 12 mai 2026 ( AFP / Valery HACHE )
    Festival de Cannes: le jury se retire, suspense avant la Palme d'or
    information fournie par AFP 23.05.2026 10:10 

    Le réalisateur sud-coréen Park Chan-wook et son jury rendent leur verdict samedi soir pour la Palme d'or, au terme d'une compétition très éclectique, avec parmi les favoris "Minotaure" ou encore l'ambitieuse fresque queer "La Bola negra". Le jury pourrait décider ... Lire la suite

  • Sur le site du crash du Boeing 737 MAX d'Ethiopian Airlines à Bishoftu (Ethiopie), le 16 mars 2019. ( AFP / TONY KARUMBA )
    Un jury américain déclare Boeing non coupable dans un procès pour l'immobilisation des 737 MAX
    information fournie par AFP 23.05.2026 09:07 

    Un jury américain a jugé vendredi Boeing non coupable dans un procès intenté par la compagnie polonaise LOT pour les pertes de revenus causées par l'immobilisation pendant 20 mois des avions 737 MAX à la suite de deux catastrophes aériennes. LOT accusait Boeing ... Lire la suite

  • L'eurodéputé français et leader de Place publique Raphaël Glucksmann le 19 mai 2026 au Parlement européen à Strasbourg ( AFP / SEBASTIEN BOZON )
    Pas encore déclaré pour 2027, Glucksmann en quête de dynamique
    information fournie par AFP 23.05.2026 09:03 

    Pas encore officiellement candidat à la présidentielle, l'eurodéputé Raphaël Glucksmann espère créer un élan avant l'été, avec la publication d'un livre et un meeting, l'occasion aussi d'enterrer définitivement l'idée d'une primaire de la gauche. "Il est bien trop ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
103,96 -0,91%
CAC 40
8 115,75 +0,37%
TOTALENERGIES
78,65 -2,01%
Or
4 505,67 0,00%
EUR/USD SPOT
1,1602 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank