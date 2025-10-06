 Aller au contenu principal
CAC 40
7 980,00
-1,26%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Semaine des actions américaines : Résilience
information fournie par Reuters 06/10/2025 à 12:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprend le texte de vendredi sans le modifier. Graphique mis à jour)

6 octobre - ** Le S&P 500 .SPX augmente de 1,1%, l'enthousiasme pour l'IA et les espoirs de réduction des taux compensant les incertitudes liées à la fermeture du gouvernement américain .N

** Le Dow .DJI gagne également 1,1% et le Nasdaq Composite

.IXIC progresse de 1,3%

** Les trois principaux indices atteignent des niveaux records, tout comme le Russell 2000 .RUT , à faible capitalisation, qui bondit de 1,7 %

** Le rendement du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR recule à environ 4,12 %, mettant fin à deux semaines consécutives de hausse US/

** La majorité des secteurs persévèrent: le secteur des soins de santé est le plus solide, tandis que les services de communication et l'énergie succombent ** Le secteur de la santé .SPXHC bondit de 6,8%. Pfizer

PFE.N progresse grâce à l'accord sur le prix des médicaments annoncé par le Président Trump, et soutient ses pairs fabricants de médicaments , les entreprises des sciences de la vie

Le SPXHC connaît sa meilleure semaine depuis juin 2022 L'indice Nasdaq Biotech .NBI progresse de plus de 6 % et atteint son plus haut niveau depuis 4 ans ** Les services publics .SPLRCU font un bond de 2,4%. AES

AES.N gagne après le rapport selon lequel les Global Infrastructure Partners (GIP) de BlackRock BLK.N sont proches d'une acquisition de la compagnie d'électricité pour 38 milliards de dollars. ** Tech .SPLRCT en hausse de 2,2%. Les fournisseurs de stockage de données Western Digital WDC.O , Seagate STX.O surfent sur la vague de l'IA pour atteindre des sommets historiques - un refroidissement se profile-t-il? WDC enregistre un gain hebdomadaire de 23% Les fabricants de puces augmentent grâce à l'optimisme mondial en matière d'IA après que le sud-coréen Samsung

005930.KS et SK Hynix 000660.KS ont conclu un accord pour fournir des puces au projet Stargate de l'OpenAI

L'indice des semi-conducteurs .SOX progresse de 4,4% Fair Isaac FICO.N , mieux connu sous le nom de FICO, bondit de 22% sur la semaine après avoir lancé un programme de licence directe pour les scores hypothécaires ** Les valeurs financières .SPSY sont en baisse de 0,3%. Les principales banques chutent en raison des craintes liées à la fermeture du gouvernement américain

Sur la semaine, l'indice S&P 500 des banques .SPXBK perd près de 3%, l'indice KBW des banques régionales .KRX baisse de 1% ** L'indice de la consommation discrétionnaire .SPLRCD perd 0,8%. Tesla TSLA.O a d'abord progressé jeudi après avoir enregistré un nombre record de livraisons au cours du trimestre , puis a fait marche arrière en raison des craintes d'un ralentissement de la demande à l'expiration du crédit d'impôt pour les véhicules électriques Mais Nike NKE.N bondit après avoir surpris par un chiffre d'affaires et un bénéfice trimestriels supérieurs aux prévisions, le redressement s'enracinant malgré la faiblesse de la Chine et les droits de douane ** Communication Services .SPLRCL perd 2,1%. Netflix NFLX.O subit cinq jours de baisse avec l'appel au boycott de Musk en raison d'une émission qui, selon les critiques, promeut le transgendrisme auprès des enfants Cependant, Electronic Arts EA.O se redresse grâce à une opération de rachat par emprunt record de 55 milliards de dollars par le trio Silver Lake, le Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite et Affinity Partners de Jared Kushner ** Energy .SPNY chute de 3,3%. Le groupe chute alors que les prix du pétrole baissent en raison des inquiétudes concernant l'offre excédentaire O/R Occidental Petroleum OXY.N glisse sur la vente de 9,7 milliards de dollars d'activités chimiques à Berkshire Hathaway BRKa.N de Warren Buffett . ** Pendant ce temps, l'or s'approche de la barre des 4 000 $/oz - la question est " quand " et non " si ", et les haussiers l'emportent : l'optimisme des investisseurs gagne du terrain, selon la dernière enquête de l'AAII

** La performance du SPX depuis le début de l'année:

Véhicules électriques

Valeurs associées

AES
14,580 USD NYSE +1,99%
BERKSHIRE HATH RG-A
749 901,375 USD NYSE +0,71%
BLACKROCK
1 160,500 USD NYSE -0,01%
DJ TRANSPORT
15 840,61 Pts Index Ex +0,58%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
46 758,28 Pts Index Ex +0,51%
ELECTRONIC ARTS
200,6900 USD NASDAQ -0,15%
FAIR ISAAC
1 852,150 USD NYSE +3,88%
Gaz naturel
3,32 USD NYMEX -0,36%
NASDAQ Composite
22 780,51 Pts Index Ex -0,28%
NETFLIX
1 153,3200 USD NASDAQ -0,79%
NIKE -B-
71,955 USD NYSE -3,50%
OCCIDENTAL PETROLEUM
44,845 USD NYSE +1,41%
Or
3 935,10 USD Six - Forex 1 +1,24%
PFIZER
27,365 USD NYSE +1,00%
Pétrole Brent
65,40 USD Ice Europ +1,62%
Pétrole WTI
61,72 USD Ice Europ +1,70%
S&P 500 INDEX
6 715,79 Pts CBOE 0,00%
SAMSUNG ELECTRON
42,3300 USD OTCBB 0,00%
SEAGATE HLDGS
252,7900 USD NASDAQ -0,77%
SK HYNIX
0,0000 USD OTCBB 0,00%
TESLA
429,8300 USD NASDAQ -1,42%
USA BENCHMARK 10A
4,187 Rates +1,28%
WESTERN DIGITAL
131,3100 USD NASDAQ +0,04%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 06/10/2025 à 12:01:13.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

