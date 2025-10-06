Semaine des actions américaines : Résilience

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprend le texte de vendredi sans le modifier. Graphique mis à jour)

6 octobre - ** Le S&P 500 .SPX augmente de 1,1%, l'enthousiasme pour l'IA et les espoirs de réduction des taux compensant les incertitudes liées à la fermeture du gouvernement américain .N

** Le Dow .DJI gagne également 1,1% et le Nasdaq Composite

.IXIC progresse de 1,3%

** Les trois principaux indices atteignent des niveaux records, tout comme le Russell 2000 .RUT , à faible capitalisation, qui bondit de 1,7 %

** Le rendement du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR recule à environ 4,12 %, mettant fin à deux semaines consécutives de hausse US/

** La majorité des secteurs persévèrent: le secteur des soins de santé est le plus solide, tandis que les services de communication et l'énergie succombent ** Le secteur de la santé .SPXHC bondit de 6,8%. Pfizer

PFE.N progresse grâce à l'accord sur le prix des médicaments annoncé par le Président Trump, et soutient ses pairs fabricants de médicaments , les entreprises des sciences de la vie

Le SPXHC connaît sa meilleure semaine depuis juin 2022 L'indice Nasdaq Biotech .NBI progresse de plus de 6 % et atteint son plus haut niveau depuis 4 ans ** Les services publics .SPLRCU font un bond de 2,4%. AES

AES.N gagne après le rapport selon lequel les Global Infrastructure Partners (GIP) de BlackRock BLK.N sont proches d'une acquisition de la compagnie d'électricité pour 38 milliards de dollars. ** Tech .SPLRCT en hausse de 2,2%. Les fournisseurs de stockage de données Western Digital WDC.O , Seagate STX.O surfent sur la vague de l'IA pour atteindre des sommets historiques - un refroidissement se profile-t-il? WDC enregistre un gain hebdomadaire de 23% Les fabricants de puces augmentent grâce à l'optimisme mondial en matière d'IA après que le sud-coréen Samsung

005930.KS et SK Hynix 000660.KS ont conclu un accord pour fournir des puces au projet Stargate de l'OpenAI

L'indice des semi-conducteurs .SOX progresse de 4,4% Fair Isaac FICO.N , mieux connu sous le nom de FICO, bondit de 22% sur la semaine après avoir lancé un programme de licence directe pour les scores hypothécaires ** Les valeurs financières .SPSY sont en baisse de 0,3%. Les principales banques chutent en raison des craintes liées à la fermeture du gouvernement américain

Sur la semaine, l'indice S&P 500 des banques .SPXBK perd près de 3%, l'indice KBW des banques régionales .KRX baisse de 1% ** L'indice de la consommation discrétionnaire .SPLRCD perd 0,8%. Tesla TSLA.O a d'abord progressé jeudi après avoir enregistré un nombre record de livraisons au cours du trimestre , puis a fait marche arrière en raison des craintes d'un ralentissement de la demande à l'expiration du crédit d'impôt pour les véhicules électriques Mais Nike NKE.N bondit après avoir surpris par un chiffre d'affaires et un bénéfice trimestriels supérieurs aux prévisions, le redressement s'enracinant malgré la faiblesse de la Chine et les droits de douane ** Communication Services .SPLRCL perd 2,1%. Netflix NFLX.O subit cinq jours de baisse avec l'appel au boycott de Musk en raison d'une émission qui, selon les critiques, promeut le transgendrisme auprès des enfants Cependant, Electronic Arts EA.O se redresse grâce à une opération de rachat par emprunt record de 55 milliards de dollars par le trio Silver Lake, le Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite et Affinity Partners de Jared Kushner ** Energy .SPNY chute de 3,3%. Le groupe chute alors que les prix du pétrole baissent en raison des inquiétudes concernant l'offre excédentaire O/R Occidental Petroleum OXY.N glisse sur la vente de 9,7 milliards de dollars d'activités chimiques à Berkshire Hathaway BRKa.N de Warren Buffett . ** Pendant ce temps, l'or s'approche de la barre des 4 000 $/oz - la question est " quand " et non " si ", et les haussiers l'emportent : l'optimisme des investisseurs gagne du terrain, selon la dernière enquête de l'AAII

