Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,21% pour le Dow Jones .DJI , de 0,33% pour le Standard & Poor's-500

.SPX et de 0,38% pour le Nasdaq .IXIC .

* AMAZON AMZN.O est en pourparlers pour investir dans OpenAI, dans le cadre d'un accord potentiel qui pourrait valoriser l'entreprise d'intelligence artificielle (IA) à l'origine de ChatGPT à plus de 500 milliards de dollars (426,67 milliards d'euros), a déclaré mardi une source proche du dossier. L'action prend 1,4% en avant-Bourse.

* WARNER BROS DISCOVERY WBD.O - Le conseil d'administration de Warner Bros Discovery pourrait annoncer dès mercredi sa décision sur l'offre de rachat hostile de 108,4 milliards de dollars émise par PARAMOUNT SKYDANCE PSKY.O et devrait vraisemblablement conseiller aux actionnaires de voter contre, soutenant ainsi l'offre de NETFLIX NFLX.O , ont déclaré des sources informées.

L'action WBD recule de 1,3% en avant-Bourse, tandis que celle de Paramount Skydance recule de 0,7% et Netflix prend 1,8%.

* FRESHWORKS FRSH.O - La société américaine de logiciels envisage des acquisitions, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA), grâce à une trésorerie de plus de 800 millions de dollars, dans le but d'augmenter son chiffre d'affaires dans les années à venir, a déclaré mardi à Reuters son directeur général, Dennis Woodside.

* TESLA TSLA.O - Un organisme de réglementation californien a reporté mardi sa décision de suspendre les ventes de Tesla dans cet État, son plus grand marché américain, accordant ainsi au constructeur de véhicules électriques plus de temps pour répondre aux accusations de publicité mensongère et de surestimation de ses capacités de conduite autonome.

* SECTEUR DE LA DÉFENSE - L'administration Trump prévoit un décret visant à limiter les dividendes, les rachats d'actions et les rémunérations des dirigeants des entreprises du secteur de la défense dont les projets dépassent le budget prévu et accumulent des retards, selon trois sources informées de cette décision.

* LENNAR LEN.N - Le constructeur immobilier américain a déçu mardi les estimations de Wall Street concernant son bénéfice au quatrième trimestre, les pressions sur l'accessibilité financière continuant de peser sur la demande.

* GENERAL MILLS GIS.N devrait publier mercredi ses résultats du deuxième trimestre avant l'ouverture de la Bourse de New York, tandis que Micron Technology MU.O annoncera ses chiffres du premier trimestre après la clôture.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)