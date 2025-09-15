Semaine des actions américaines : Nouveaux sommets

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprend le texte de vendredi sans le modifier. Mise à jour des graphiques)

15 septembre - ** Le S&P 500 .SPX progresse pour la deuxième semaine consécutive, ajoute 1,6% grâce à un regain d'optimisme sur l'intelligence artificielle et aux baisses de taux d'intérêt attendues .N

** Le Dow .DJI gagne 1%, le Nasdaq Composite .IXIC gagne 2%

** Les trois principaux indices atteignent de nouveaux sommets; le Nasdaq atteint un record de clôture à chaque séance ** Le rendement du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR passe brièvement sous la barre des 4 % après que l'inflation et les données sur l'emploi aient renforcé les opinions sur l'assouplissement de la Fed, puis termine autour de 4,07 % pour la quatrième semaine consécutive de baisse US/

** Presque tous les secteurs sont en hausse: Les secteurs de la technologie et des services publics sont les plus élevés, alors que seul le secteur de la consommation de base baisse légèrement ** Le secteur technologique .SPLRCT progresse de 3,1%. Oracle

ORCL.N atteint un niveau record grâce aux gains de l'informatique dématérialisée , et soutient les fabricants de puces . ORCL bondit de près de 26%

L'indice des semi-conducteurs .SOX bondit de ~4%, atteignant son plus haut niveau historique En revanche, le fournisseur de logiciels de conception de puces Synopsys SNPS.O chute de 29% après la déception des résultats du troisième trimestre fiscal Apple AAPL.O glisse après que la société ait largement maintenu les prix pour les nouveaux iPhones et autres appareils ** Les services publics .SPLRCU bondissent de 2,4%. Les fournisseurs d'énergie pour les centres de données, dont Vistra

VST.N et Constellation Energy CEG.O , progressent grâce à Oracle ** Services de communication .SPLRCL en hausse de 0,8%. Warner Bros Discovery WBD.O grimpe de 56% sur la semaine, Paramount Skydance PSKY.O s'envole après les informations selon lesquelles co prépare une offre d'achat pour WBD A l'inverse, les actions de Fox, FOXA.O , News Corp NWSA.O baissent après l'accord de succession de la famille Murdoch . ** Le secteur de la santé .SPXHC est en hausse de 0,1%. Les fabricants de vaccins Moderna MRNA.O et Pfizer PFE.N chutent après le rapport Les responsables de Trump pour lier les décès d'enfants aux vaccins COVID ** Pendant ce temps, la Fintech Klarna KLAR.N s'envole après l'introduction en bourse des prix supérieurs à la fourchette dans la semaine la plus chargée depuis plus de quatre ans pour les nouvelles cotations

** La performance du SPX depuis le début de l'année: