Semaine des actions américaines : Nouveaux sommets
information fournie par Reuters 15/09/2025 à 12:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprend le texte de vendredi sans le modifier. Mise à jour des graphiques)

15 septembre - ** Le S&P 500 .SPX progresse pour la deuxième semaine consécutive, ajoute 1,6% grâce à un regain d'optimisme sur l'intelligence artificielle et aux baisses de taux d'intérêt attendues .N

** Le Dow .DJI gagne 1%, le Nasdaq Composite .IXIC gagne 2%

** Les trois principaux indices atteignent de nouveaux sommets; le Nasdaq atteint un record de clôture à chaque séance ** Le rendement du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR passe brièvement sous la barre des 4 % après que l'inflation et les données sur l'emploi aient renforcé les opinions sur l'assouplissement de la Fed, puis termine autour de 4,07 % pour la quatrième semaine consécutive de baisse US/

** Presque tous les secteurs sont en hausse: Les secteurs de la technologie et des services publics sont les plus élevés, alors que seul le secteur de la consommation de base baisse légèrement ** Le secteur technologique .SPLRCT progresse de 3,1%. Oracle

ORCL.N atteint un niveau record grâce aux gains de l'informatique dématérialisée , et soutient les fabricants de puces . ORCL bondit de près de 26%

L'indice des semi-conducteurs .SOX bondit de ~4%, atteignant son plus haut niveau historique En revanche, le fournisseur de logiciels de conception de puces Synopsys SNPS.O chute de 29% après la déception des résultats du troisième trimestre fiscal Apple AAPL.O glisse après que la société ait largement maintenu les prix pour les nouveaux iPhones et autres appareils ** Les services publics .SPLRCU bondissent de 2,4%. Les fournisseurs d'énergie pour les centres de données, dont Vistra

VST.N et Constellation Energy CEG.O , progressent grâce à Oracle ** Services de communication .SPLRCL en hausse de 0,8%. Warner Bros Discovery WBD.O grimpe de 56% sur la semaine, Paramount Skydance PSKY.O s'envole après les informations selon lesquelles co prépare une offre d'achat pour WBD A l'inverse, les actions de Fox, FOXA.O , News Corp NWSA.O baissent après l'accord de succession de la famille Murdoch . ** Le secteur de la santé .SPXHC est en hausse de 0,1%. Les fabricants de vaccins Moderna MRNA.O et Pfizer PFE.N chutent après le rapport Les responsables de Trump pour lier les décès d'enfants aux vaccins COVID ** Pendant ce temps, la Fintech Klarna KLAR.N s'envole après l'introduction en bourse des prix supérieurs à la fourchette dans la semaine la plus chargée depuis plus de quatre ans pour les nouvelles cotations

** La performance du SPX depuis le début de l'année:

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 15/09/2025 à 12:00:26.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

