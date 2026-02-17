Semaine des actions américaines : Les répliques de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprend le texte de vendredi sans le modifier. Mises à jour graphiques)

17 février - ** Le S&P 500 .SPX perd 1,4%, les inquiétudes sur l'intelligence artificielle se répercutent .N

** Le Dow .DJI perd 1,2%, le Nasdaq Composite .IXIC chute de 2,1% ** Le S&P 500 se rapproche des plus hauts, de la barre des 7 000, puis recule à nouveau, tout en testant le support 100-DMA le vendredi, avant de rebondir ** Et dans le sillage du naufrage technologique, le Nasdaq Composite tente de redresser la barre ** Le rendement du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR s'effondre à environ 4,05 % alors que les faibles données sur l'inflation confirment les prévisions de réduction des taux de la Fed US/ . Les traders sont donc toujours prêts à faire face à ce qui pourrait être un mouvement important

** Une minorité de secteurs tremble: Les financières convulsent, tandis que les valeurs défensives et assimilées aux obligations restent stables ** Les valeurs financières .SPSY ont chuté de 4,8%. Les courtiers en assurance, dont Willis Towers Watson WTW.O et Arthur J Gallagher AJG.N , s'effondrent en raison des risques liés à la perturbation de l'IA Les courtiers tels que Charles Schwab SCHW.N et Raymond James

RJF.N chutent après que la startup de gestion de patrimoine Altruist ait lancé AI tax planner.

iShares Broker Dealer & Securities ETF IAI.P en baisse de 5%, la pire semaine depuis début avril S&P Global SPGI.N plonge en raison de prévisions médiocres pour 2026, entraînant dans sa chute ses pairs, alors que l'on craint de plus en plus que les progrès de l'IA ne perturbent l'industrie des logiciels et des services

Pour la semaine, l'indice S&P 500 des banques .SPXBK chute de ~7%, l'indice KBW des banques régionales .KRX glisse de 3% ** Les services de communication .SPLRCL chutent de 3,5 %. Bien que Live Nation LYV.N fasse un bond de >12% grâce à un rapport sur les négociations avec le DOJ pour éviter un procès ** Consommation discrétionnaire .SPLRCD en baisse de 2,1%. Mais McDonald's MCD.N progresse jeudi après avoir battu les ventes mondiales du 4ème trimestre grâce aux offres de repas et aux fortes promotions qui portent leurs fruits ** Tech .SPLRCT perd 2%. La société d'équipement de réseau Cisco CSCO.O chute suite à un manque de marge , les coûts de mémoire éclipsant la forte demande En revanche, Applied Materials AMAT.O bondit grâce à des prévisions optimistes alors que la demande d'IA stimule les commandes d'outils de fabrication de puces

Indice des semi-conducteurs .SOX en hausse de 1% ** Les valeurs industrielles .SPLRCI sont en hausse de 0,6%. Generac GNRC.N progresse grâce au renforcement de la demande des centres de données . GNRC enregistre un gain hebdomadaire de 22%, sa meilleure semaine depuis début août Cependant, les valeurs du transport et du camionnage, dont C.H. Robinson CHRW.O , ont plongé en raison des craintes liées à l'IA

Le Dow Jones Transports .DJT dérape de près de 3% ** Energy .SPNY en hausse de 1,7%. Williams Companies WMB.N atteint un niveau record après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026 Les entreprises du secteur de l'énergie gagnent après la hausse des prix du pétrole, les tensions au Moyen-Orient compensant l'augmentation des stocks de brut aux Etats-Unis

O/R ** Les matériaux .SPLRCM augmentent de 3,7%. Bien que les fabricants d'acier et d'aluminium chutent après un rapport indiquant que Trump va réduire certains droits de douane. Nucor NUE.N en baisse de 5% ** Immobilier .SPLRCR en hausse de 3,9%. Equinix EQIX.O grimpe grâce à des prévisions de revenus pour 2026 optimistes en raison d'une forte demande de centres de données pour l'IA En contraste, CBRE Group CBRE.N prévoit un bénéfice annuel supérieur aux estimations grâce à la location et à la gestion d'installations alimentées par l'IA dans le cadre d'une expansion rapide des centres de données, mais l'action s'effondre de 16 % sur la semaine, le secteur étant également sous l'emprise des craintes liées à l'IA ** Utilities .SPLRCU s'envole de 7,1%. Exelon EXC.O progresse, les prévisions de bénéfices dépassant les attentes grâce à l'augmentation des tarifs de l'électricité et de la demande d'énergie ** Pendant ce temps, les investisseurs individuels baissiers bondissent

** La performance du SPX depuis le début de l'année: