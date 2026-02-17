 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Semaine des actions américaines : Les répliques de l'IA
information fournie par Reuters 17/02/2026 à 12:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprend le texte de vendredi sans le modifier. Mises à jour graphiques)

17 février - ** Le S&P 500 .SPX perd 1,4%, les inquiétudes sur l'intelligence artificielle se répercutent .N

** Le Dow .DJI perd 1,2%, le Nasdaq Composite .IXIC chute de 2,1% ** Le S&P 500 se rapproche des plus hauts, de la barre des 7 000, puis recule à nouveau, tout en testant le support 100-DMA le vendredi, avant de rebondir ** Et dans le sillage du naufrage technologique, le Nasdaq Composite tente de redresser la barre ** Le rendement du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR s'effondre à environ 4,05 % alors que les faibles données sur l'inflation confirment les prévisions de réduction des taux de la Fed US/ . Les traders sont donc toujours prêts à faire face à ce qui pourrait être un mouvement important

** Une minorité de secteurs tremble: Les financières convulsent, tandis que les valeurs défensives et assimilées aux obligations restent stables ** Les valeurs financières .SPSY ont chuté de 4,8%. Les courtiers en assurance, dont Willis Towers Watson WTW.O et Arthur J Gallagher AJG.N , s'effondrent en raison des risques liés à la perturbation de l'IA Les courtiers tels que Charles Schwab SCHW.N et Raymond James

RJF.N chutent après que la startup de gestion de patrimoine Altruist ait lancé AI tax planner.

iShares Broker Dealer & Securities ETF IAI.P en baisse de 5%, la pire semaine depuis début avril S&P Global SPGI.N plonge en raison de prévisions médiocres pour 2026, entraînant dans sa chute ses pairs, alors que l'on craint de plus en plus que les progrès de l'IA ne perturbent l'industrie des logiciels et des services

Pour la semaine, l'indice S&P 500 des banques .SPXBK chute de ~7%, l'indice KBW des banques régionales .KRX glisse de 3% ** Les services de communication .SPLRCL chutent de 3,5 %. Bien que Live Nation LYV.N fasse un bond de >12% grâce à un rapport sur les négociations avec le DOJ pour éviter un procès ** Consommation discrétionnaire .SPLRCD en baisse de 2,1%. Mais McDonald's MCD.N progresse jeudi après avoir battu les ventes mondiales du 4ème trimestre grâce aux offres de repas et aux fortes promotions qui portent leurs fruits ** Tech .SPLRCT perd 2%. La société d'équipement de réseau Cisco CSCO.O chute suite à un manque de marge , les coûts de mémoire éclipsant la forte demande En revanche, Applied Materials AMAT.O bondit grâce à des prévisions optimistes alors que la demande d'IA stimule les commandes d'outils de fabrication de puces

Indice des semi-conducteurs .SOX en hausse de 1% ** Les valeurs industrielles .SPLRCI sont en hausse de 0,6%. Generac GNRC.N progresse grâce au renforcement de la demande des centres de données . GNRC enregistre un gain hebdomadaire de 22%, sa meilleure semaine depuis début août Cependant, les valeurs du transport et du camionnage, dont C.H. Robinson CHRW.O , ont plongé en raison des craintes liées à l'IA

Le Dow Jones Transports .DJT dérape de près de 3% ** Energy .SPNY en hausse de 1,7%. Williams Companies WMB.N atteint un niveau record après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026 Les entreprises du secteur de l'énergie gagnent après la hausse des prix du pétrole, les tensions au Moyen-Orient compensant l'augmentation des stocks de brut aux Etats-Unis

O/R ** Les matériaux .SPLRCM augmentent de 3,7%. Bien que les fabricants d'acier et d'aluminium chutent après un rapport indiquant que Trump va réduire certains droits de douane. Nucor NUE.N en baisse de 5% ** Immobilier .SPLRCR en hausse de 3,9%. Equinix EQIX.O grimpe grâce à des prévisions de revenus pour 2026 optimistes en raison d'une forte demande de centres de données pour l'IA En contraste, CBRE Group CBRE.N prévoit un bénéfice annuel supérieur aux estimations grâce à la location et à la gestion d'installations alimentées par l'IA dans le cadre d'une expansion rapide des centres de données, mais l'action s'effondre de 16 % sur la semaine, le secteur étant également sous l'emprise des craintes liées à l'IA ** Utilities .SPLRCU s'envole de 7,1%. Exelon EXC.O progresse, les prévisions de bénéfices dépassant les attentes grâce à l'augmentation des tarifs de l'électricité et de la demande d'énergie ** Pendant ce temps, les investisseurs individuels baissiers bondissent

** La performance du SPX depuis le début de l'année:

Valeurs associées

A.J.GALLAGHER
208,420 USD NYSE +1,82%
APPLIED MATERIALS
354,8400 USD NASDAQ +8,05%
C.H.ROBINSON WLD
175,9700 USD NASDAQ +4,88%
CBRE GROUP RG-A
142,270 USD NYSE +4,35%
CHARLES SCHWAB
93,720 USD NYSE -1,45%
CISCO SYSTEMS
77,0350 USD NASDAQ +2,71%
DJ TRANSPORT
19 343,32 Pts Index Ex +1,67%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
49 500,93 Pts Index Ex +0,10%
EQUINIX REIT
956,1900 USD NASDAQ -0,18%
EXELON
48,4950 USD NASDAQ +1,99%
GENERAC HLDGS
224,180 USD NYSE +3,98%
LIVE NATION ENT
158,210 USD NYSE +2,11%
MCDONALD'S
327,620 USD NYSE -1,33%
NASDAQ Composite
22 546,67 Pts Index Ex -0,22%
NUCOR
183,240 USD NYSE -2,88%
RAYMOND J FINANC
158,730 USD NYSE +0,84%
S&P 500 INDEX
6 836,17 Pts CBOE +0,05%
S&P GLOBAL
410,270 USD NYSE +3,26%
USA BENCHMARK 10A
4,037 Rates -0,72%
WILLIAMS COMPANI
72,275 USD NYSE +1,62%
WILLIS TOWERS
244,000 EUR Tradegate 0,00%
WILLIS TOWERS
287,7400 USD NASDAQ +1,68%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 17/02/2026 à 12:01:09.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / DAMIEN MEYER )
    Italie: les exportations poussées par les produits pharmaceutiques en 2025 (+3,3%)
    information fournie par Boursorama avec AFP 17.02.2026 12:22 

    Les exportations italiennes ont progressé de 3,3% en valeur en 2025, poussées notamment par les produits pharmaceutiques, selon les données publiés mardi par l'Institut national des statistiques (Istat). Après une baisse de 0,5 en 2024, les exportations ont nettement ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 17.02.2026 12:19 

    (Actualisé avec contrats à terme sur indices, Eli Lilly, Danaher/Masimo/Apple, cours en avant-Bourse) Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,08% pour le Dow Jones ... Lire la suite

  • Le pasteur Jesse Jackson à Detroit, le 24 juillet 2019 dans le Michigan ( AFP / JEFF KOWALSKY )
    Décès du pasteur noir et militant américain Jesse Jackson
    information fournie par AFP 17.02.2026 12:19 

    Il était tout à la fois une icône des Afro-Américains, une personnalité de l'Histoire liée à Martin Luther King, un ex-candidat à la présidentielle américaine. Le pasteur noir américain Jesse Jackson est mort à l'âge de 84 ans. Sa famille a annoncé qu'il était ... Lire la suite

  • Un couple et un enfant à vélo se promènent dans l'exposition en plein air d'équipements militaires russes détruits à Kiev, le 15 février 2026 ( AFP / Sergei SUPINSKY )
    Nouveaux pourparlers entre Russes, Ukrainiens et Américains à Genève
    information fournie par AFP 17.02.2026 12:11 

    Les négociateurs russes, ukrainiens et américains se retrouvent à Genève mardi pour une nouvelle session de pourparlers destinée à trouver une issue à quatre ans de combats en Ukraine, visée pendant la nuit par des bombardements russes massifs. Lors de cette nouvelle ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank