L'UE ouvre une enquête sur Shein pour vente de produits illégaux et conception addictive

L'illustration montre les logos de Shein et Temu

par Foo Yun Chee

L'Union européenne (UE) a ouvert mardi une ‌enquête officielle sur Shein pour vente de produits illégaux et préoccupations liées à la conception potentiellement addictive de la plateforme, une mesure ​qui vient renforcer la surveillance stricte du bloc européen sur le distributeur en ligne chinois.

L'ouverture de l'enquête, en vertu de la loi européenne sur les services numériques (DSA), fait suite à la demande formulée en novembre par la France auprès de l'exécutif européen de "sévir" et de ​prendre des sanctions contre la plateforme chinoise, sur laquelle étaient vendues des poupées sexuelles ressemblant à des enfants.

La DSA oblige notamment les plateformes en ligne à redoubler d'efforts ​pour lutter contre les contenus illégaux et préjudiciables. Depuis la demande ⁠française de sanctions, Shein a cessé de vendre des poupées sexuelles à travers le monde.

L'entreprise chinoise et son rival Temu ‌sont devenus l'année dernière les symboles les plus médiatisés des préoccupations de l'UE concernant l'afflux de produits chinois bon marché.

"La loi sur les services numériques garantit la sécurité des acheteurs, protège leur bien-être et leur ​donne les moyens d'agir en leur fournissant des ‌informations sur les algorithmes avec lesquels ils interagissent. Nous évaluerons si Shein respecte ces règles et ⁠assume sa responsabilité", a déclaré Henna Virkkunen, responsable des technologies de l'UE, dans un communiqué.

DES MESURES SUPPLÉMENTAIRES MISES EN PLACE, SELON SHEIN

Shein a déclaré qu'elle continuerait à coopérer avec l'organisme de surveillance de l'UE et qu'elle avait investi de manière significative dans des mesures ⁠visant à renforcer la conformité ‌avec la DSA. L'entreprise a dit avoir mené des évaluations des risques systémiques, la mise en place ⁠de mesures de réduction et de gestion des risques et le renforcement des protections destinées aux jeunes utilisateurs.

"À la suite des points ‌soulevés l’an dernier, et parallèlement à l’amélioration de nos outils de détection, nous avons accéléré le déploiement de ⁠garanties supplémentaires concernant les produits soumis à des restrictions d’âge" a déclaré Shein, ajoutant avoir échangé ⁠avec la Commission européenne pour ‌le déploiement de mesures de vérification d'âge.

La vérification d'âge "vient compléter les dispositifs déjà en place visant à empêcher les mineurs d’accéder à ​des contenus ou d’acheter des produits soumis à des restrictions d’âge", a ‌déclaré Shein.

La Commission européenne a déclaré qu'elle enquêterait sur les systèmes mis en place par Shein dans l'UE pour limiter la vente de produits illégaux, y ​compris les contenus pédopornographiques potentiels.

UNE CONCEPTION ADDICTIVE À L'IMPACT NÉGATIF

L'enquête de l'UE se concentrera également sur la conception addictive de Shein, notamment l'attribution de points ou de récompenses aux utilisateurs en fonction de leur engagement.

Ce dispositif pourrait avoir un impact négatif sur ⁠le bien-être des utilisateurs.

La transparence des systèmes de recommandation utilisés par Shein pour proposer du contenu et des produits aux utilisateurs fera également l'objet d'un examen minutieux de la part de l'UE.

Le rival chinois de Shein, Temu, a été accusé l'année dernière d'avoir enfreint la DSA pour ne pas avoir correctement évalué les risques liés aux produits illégaux vendus sur sa plateforme.

Les entreprises s'exposent à des amendes pouvant atteindre 6% de leur chiffre d'affaires annuel mondial en cas de violation de la DSA.

(Rédigé par Foo Yun Chee ; version ​française Etienne Breban, édité par Kate Entringer)