"L'économie allemande ne décollera pas" : pas de reprise en 2026, estiment les patrons allemands

Seul un quart des entreprises allemandes interrogées ont évalué leur situation comme bonne.

( AFP / NICOLAS TUCAT )

Les patrons allemands ne s'attendent pas à une reprise de l'économie du pays en 2026, après trois années de marasme, a indiqué mardi 17 février la Chambre allemande de commerce et d'industrie (DIHK), qui cite les incertitudes géopolitiques, les coûts de production élevés et une faible demande intérieure.

"En 2026, l'économie allemande ne décollera pas" , a assuré la DIHK sur la base d'une enquête réalisée au début de l'année auprès de 26.000 entreprises allemandes de tous les secteurs. Il en ressort que seul un quart des entreprises interrogées ont évalué leur situation comme bonne, dans un contexte politique intérieur peu favorable au gouvernement en place.

Seulement 10 mois après l'entrée en fonction du chancelier conservateur Friedrich Merz, seuls 22% des Allemands pensent que ce dernier fait un meilleur travail que son prédécesseur social démocrate Olaf Scholz, selon un sondage publié mardi par le quotidien allemand Bild . Les milieux économiques, surtout le lobby industriel, sont mécontents face à la politique du gouvernement de coalition entre l'Union conservatrice (CDU-CSU) et sociaux-démocrates (SPD).

La "crise la plus profonde" de l'après-guerre

En décembre, le lobby industriel BDI a estimé que l'économie allemande traverse "sa crise la plus profonde" de l'après-guerre.

"Malgré les réformes annoncées par le gouvernement, les perspectives ne sont que très légèrement plus optimistes qu'à l'automne", explique mardi la DIHK.

En cause, selon près de six entreprises sur dix, la "faiblesse de la demande intérieure" et des facteurs structurels comme "l'augmentation du coût du travail" , "les conditions politiques et économiques" et dans une moindre mesure "les prix élevés de l'énergie et des matières premières" (48%).

La situation est particulièrement préoccupante dans l'industrie, qui a perdu 124.000 emplois en 2025, selon une étude du cabinet EY, marquant une accélération nette par rapport à l'année précédente, où 56.000 postes avaient déjà été supprimés dans le secteur manufacturier.

La DIHK prévoit une croissance de 1% en 2026, principalement due à des effets statistiques et calendaires, tandis que le gouvernement allemand a abaissé sa prévision de 1,3% à 1%, l'économie étant tirée par les efforts de dépenses publiques en infrastructures et en défense.