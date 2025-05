Semaine des actions américaines : Les flux

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprend le texte de vendredi sans le modifier. Graphique de mise à jour)

5 mai - ** Le S&P 500 .SPX gagne une deuxième semaine consécutive, ajoutant 2,9% à l'optimisme sur les tarifs douaniers, aux données économiques solides et à la vague de bénéfices des entreprises .N

** Le Dow .DJI s'envole de 3% et le Nasdaq Composite .IXIC progresse de 3,4% ** Alors que les haussiers se réjouissent de l'ampleur de la croissance, le SPX et le DJI ont récupéré une grande partie de leurs pertes du début du mois d'avril; en fait, l'IXIC a terminé le mois d'avril en territoire positif ** Et à la clôture du vendredi, les trois principaux indices sont maintenant de retour au-dessus de leur 50-DMA, et le SPX, avec une hausse de 0,3 % depuis le 2 avril, a récupéré ses pertes depuis le "jour de la libération"

** De plus, le SPX termine en hausse vendredi pour la 9ème journée consécutive, la plus longue série de gains depuis 2004; le Dow Jones termine également vendredi en hausse pour la 9ème journée consécutive, sa plus longue série de gains depuis décembre 2023 ** Le rendement du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR , flirte avec le support , met fin à une série de 6 jours de baisse le mercredi, remonte en fin de semaine, maintenant juste au-dessus de 4,30 %

** Presque tous les secteurs sont en avance: L'industrie, les services de communication et la technologie sont en tête, tandis que l'énergie est à la peine ** Les valeurs industrielles .SPLRCI progressent de 4,3%. Carrier CARR.N , le plus performant du SPX, monte en flèche après avoir battu ses bénéfices et revu à la hausse ses prévisions pour 2025 , grâce à une forte demande dans le secteur du chauffage, de la ventilation et de la climatisation (HVAC). CARR enregistre un gain hebdomadaire de 19% ** Les services de communication .SPLRCL progressent de 4,2%. Meta Platforms META.O , propriétaire de Facebook, progresse après avoir battu son chiffre d'affaires au 1er trimestre . Les analystes de Wall Street ont atténué les craintes liées aux tarifs douaniers et estiment que les investissements dans l'intelligence artificielle continueront de soutenir les performances publicitaires ** Tech .SPLRCT bondit de 4%. Le fabricant de serveurs d'IA Super Micro SMCI.O plonge le mercredi après avoir réduit ses perspectives trimestrielles, entraînant dans son sillage les fabricants de puces Nvidia NVDA.O et AMD AMD.O . En revanche, le jeudi, Microsoft MSFT.O bondit après avoir annoncé une forte croissance pour l'activité Azure, ce qui stimule d'autres noms de l'informatique en nuage et les valeurs liées à l'IA Mais Apple AAPL.O est en perte de vitesse, les réductions des rachats et les craintes concernant les tarifs douaniers attisant les craintes des investisseurs

L'indice des semi-conducteurs .SOX progresse de 3,4 % *l'indice des semi-conducteurs .SOX augmente de 3,4 % * Consommation discrétionnaire .SPLRCD en hausse de 1,6 %. Amazon.com AMZN.O en baisse le vendredi après que la croissance du chiffre d'affaires de l'informatique dématérialisée au 1er trimestre et les perspectives de revenus aient déçu ** Soins de santé .SPXHC en hausse de 0,3%. Eli Lilly LLY.N chute après la décision de CVS Health CVS.N de ne plus rembourser Zepbound, le médicament de LLY contre l'obésité, mais de continuer à rembourser son rival Wegovy après des négociations avec le fabricant danois de médicaments Novo Nordisk NOVOb.CO . ** L'énergie .SPNY recule de 0,7%. Le secteur s'effondre alors que les prix du brut prolongent leur dérapage dans un contexte de guerre commerciale mondiale O/R Le vendredi, Chevron CVX.N affiche un bénéfice inférieur au T1 , réduit ses plans de rachat , tandis qu'Exxon Mobil

XOM.N annonce un bénéfice supérieur au T1 , et est en voie d'atteindre son objectif de rachat ** Pendant ce temps, les investisseurs individuels continuent de grimper , et est-ce que " vendre en mai et partir " fonctionne vraiment?

** La performance du SPX depuis le début de l'année: