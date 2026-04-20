Semaine des actions américaines : Le rallye se poursuit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprend le texte de vendredi sans le modifier. Mise à jour du graphique.)

20 avril - ** Le S&P 500 .SPX prolonge sa série de gains à trois semaines, ajoutant 4,5% grâce aux espoirs de paix au Moyen-Orient et aux solides bénéfices bancaires qui soutiennent le sentiment. .N

** Le Dow .DJI gagne 3,2%, tandis que le Nasdaq Composite

.IXIC s'envole de 6,8% ** Grâce à un fort rallye, le Nasdaq Composite évite la "croix de la mort" et enchaîne un "Lucky 13 ", en hausse pendant 13 jours d'affilée. La dernière hausse de 13 jours consécutifs remonte à janvier 1992 ** En effet, du creux au triomphe: la poussée du Nasdaq établit de nouveaux records , tandis que le S&P 500 atteint également de nouveaux sommets , avec la plus forte hausse sur 13 jours depuis avril 2020 ** De l'effondrement à la ruée : L'ETF Magnificent Seven

MAGS.K à la croisée des chemins ** Le rendement du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR , de retour dans la zone des 4,25 %, est sur le point de reculer pour la troisième semaine consécutive

** La plupart des secteurs sont en avance: la technologie, la consommation discrétionnaire et les services de communication ont le vent en poupe, tandis que les valeurs défensives et l'énergie se refroidissent ** La technologie .SPLRCT fait un bond de 8,1%. Oracle

ORCL.N à la tête d'un effort de redressement dans le secteur des logiciels en difficulté. ORCL enregistre un gain hebdomadaire de 27%, son meilleur résultat depuis juin 1999 Les actions du secteur des puces font un bond , et le PE de Nvidia NVDA.O oscille près des plus bas de 2019 L'indice des semi-conducteurs .SOX bondit de 7,5%. Il a maintenant progressé pendant 13 jours consécutifs, la plus longue série de gains depuis une série de 15 jours en juin 2014, et à environ 9 500, l'indice se bat contre le parallèle de résistance sur les graphiques ** Consommation discrétionnaire< .SPLRCD> bondit de 6,6%. Amazon.com AMZN.O monte en puissance alors que la société acquiert Globalstar GSAT.O pour 11,6 milliards de dollars, renforçant ainsi son activité satellite pour tenter de rattraper le Starlink d'Elon Musk ** Communication Services .SPLRCL augmente de 6,3%. Cependant, Netflix NFLX.O plonge après des perspectives décevantes pour le deuxième trimestre et l'annonce du départ du cofondateur Reed Hastings ** Les valeurs financières .SPSY bondissent de 3,3%. Goldman Sachs GS.N glisse le lundi, la faiblesse des FICC tempérant les performances en matière de transactions sur actions et de conclusion d'accords Citigroup C.N en hausse, JPMorgan JPM.N et Wells Fargo

WFC.N en baisse mardi après les résultats du 1er trimestre , les banques faisant preuve de vigueur dans les transactions tout en affichant de la prudence face au risque économique Bank of America BAC.N et Morgan Stanley MS.N augmentent le mercredi après la publication de leurs résultats du 1er trimestre , l'extrême volatilité stimulant les échanges d'actions et l'activité accrue des fusions et acquisitions stimulant les honoraires des banques d'investissement

Pour la semaine, l'indice S&P 500 des banques .SPXBK a augmenté d'environ 1 %, l'indice KBW des banques régionales

.KRX a augmenté de 2 % Robinhood Markets HOOD.O grimpe de 31% sur la semaine après que l'autorité de régulation ait approuvé la suppression de la limite de day-trading pour les petits investisseurs ** Industrials< .SPLRCI> ferme 1,2%. Les actions des compagnies aériennes augmentent en raison des discussions sur les fusions , de la baisse des prix du pétrole, puis décollent après que l'Iran ait déclaré que le détroit d'Ormuz était ouvert

L'indice NYSE Arca Airline .XAL s'envole de ~9%. Le Dow Transports .DJT progresse de ~10%, atteignant de nouveaux records ** Energy .SPNY plonge de 3,5%. Les actions du secteur de l'énergie chutent, suivant la baisse des prix du brut en raison de nouveaux pourparlers au Moyen-Orient , étendent leurs pertes après que l'Iran ait déclaré ouvert le passage d'Ormuz ** Entre-temps, les prévisions de bénéfices élevés pour le 1er trimestre restent intactes alors que l'Iran déclare que le détroit d'Ormuz est ouvert

** La performance du SPX depuis le début de l'année: