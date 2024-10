Semaine des actions américaines : Freinez vos ardeurs

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprend le texte de vendredi sans le modifier. Graphique de mise à jour)

28 octobre - ** Le S&P 500 .SPX interrompt sa série de six semaines de gains et perd 1% alors que les rapports d'entreprises affluent .N ** L'indice de référence subit un nouveau coup d'arrêt ** Le Dow .DJI met également fin à six semaines de gains, bien que le Nasdaq Composite .IXIC étende sa série de gains à sept semaines *le Nasdaq Composite .IXIC porte sa série de gains à sept semaines * Le Nasdaq Composite .IXIC atteint enfin un nouveau record intraday ** Le rendement du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR est en passe d'augmenter pour la sixième semaine consécutive, mais la hausse peut-elle s'affranchir du nuage ?

** Presque tous les secteurs affichent des rendements: Les matériaux se sont le plus retournés, tandis que la technologie et la consommation discrétionnaire ont progressé ** Les matériaux .SPLRCM reculent de 4%. Le mineur d'or Newmont Corp NEM.N chute après avoir manqué le bénéfice du 3ème trimestre , et alors que le lingot est en baisse. Et lorsqu'il s'agit de l'or XAU= , une ligne de bataille est tracée Le sidérurgiste Nucor NUE.N chute après une baisse des bénéfices au troisième trimestre ** Le secteur de la santé .SPXHC chute de 3%. Les opérateurs hospitaliers chutent alors que HCA HCA.N manque les estimations de bénéfices , pénalisés par l'ouragan ** Les valeurs industrielles .SPLRCI chutent de 2,8%. Boeing

BA.N chute mercredi après avoir affiché une perte trimestrielle de 6 milliards de dollars, et poursuit sa descente jeudi après que les travailleurs ont rejeté l'accord salarial et prolongé la grève. L'action BA reste néanmoins stable sur la semaine UPS UPS.N bondit grâce à un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes à l'approche des fêtes de fin d'année, stimulé par un rebond des volumes , et un contrôle des coûts ** Tech .SPLRCT en hausse de 0,2%. Western Digital WDC.O gagne après que le fabricant de puces mémoire ait dépassé les estimations de bénéfices . Et vendredi, Nvidia NVDA.O dépasse brièvement Apple AAPL.O en tant que société la plus précieuse au monde Qualcomm QCOM.O chute suite à l'annonce d'Arm ARM.O d'annuler sa licence de conception de puces, et IBM

IBM.N chute après que le chiffre d'affaires du troisième trimestre ait manqué les estimations Bien que Lam Research LRCX.O progresse de ~7% grâce à de fortes prévisions de chiffre d'affaires au T2 , et Texas Instruments TXN.O augmente après la publication de résultats supérieurs à ceux du troisième trimestre

L'indice des semi-conducteurs .SOX réalise une petite avancée hebdomadaire ** Consommation discrétionnaire .SPLRCD en hausse de 0,9%. Tesla TSLA.O monte en flèche, Musk apaisant les craintes et prévoyant une croissance du volume des véhicules électriques l'année prochaine. Le titre ajoute à ses gains vendredi alors que les courtiers augmentent les PTs , accélérant de 22% sur la semaine Tapestry TPR.N augmente après qu'un juge américain ait bloqué la fusion avec son homologue Capri CPRI.N , fabricant de sacs à main. En revanche, McDonald's MCD.N recule suite à l'épidémie d'E. coli , et Starbucks SBUX.O chute après avoir suspendu ses prévisions annuelles Genuine Parts GPC.N dégringole de 20 % suite à l'abaissement de ses prévisions et à la baisse de ses bénéfices ** Pendant ce temps, les investisseurs individuels à la hausse chutent à leur plus bas niveau depuis 6 mois

** La performance du SPX depuis le début de l'année: