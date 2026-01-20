Semaine des actions américaines : Ça se calme

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprend le texte de vendredi sans le modifier. Graphique mis à jour)

20 janvier - ** Le S&P 500 .SPX a baissé de 0,4% alors que la saison des résultats et la géopolitique pèsent .N

** Le Dow .DJI recule de 0,3% tandis que le Nasdaq Composite .IXIC plonge de 0,7% ** En tout état de cause, le refroidissement des corrélations donne des sueurs froides à certains traders ** Cependant, les petites capitalisations .RUT ont été plutôt honnêtes , surtout dans le miroir magique ** Le rendement du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR atteint la zone des 4,20 % et, à environ 4,23 %, est en passe de clôturer à son plus haut niveau depuis le début du mois de septembre

** En fin de compte, la majorité des secteurs s'échauffent: L'immobilier et les biens de consommation de base s'enflamment, tandis que les valeurs financières s'éteignent

** L'immobilier .SPLRCR progresse de 4,1%. JP Morgan abaisse les prévisions sur American Tower AMT.N , Crown Castle CCI.N , et SBA Communications SBAC.O , mais tous font un bond pour la semaine, gagnant 7-9% chacun ** Consommation de base .SPLRCS en hausse de 3,7%. Walmart

WMT.O grimpe, le géant du commerce de détail s'apprêtant à rejoindre l'indice Nasdaq 100 .NDX . ** Les valeurs industrielles .SPLRCI augmentent de 3%. Boeing

BA.N progresse après avoir annoncé le plus grand nombre de livraisons annuelles d'avions depuis 2018 ** Energie .SPNY en hausse de 2,4%. Exxon Mobil XOM.N atteint un niveau record, les entreprises du secteur de l'énergie progressent alors que les prix du brut bondissent sur la perspective d'une interruption des exportations de pétrole iranien, éclipsant une possible augmentation de l'offre en provenance du Venezuela O/R

** Les services publics .SPLRCU en hausse de 2,1%. Cependant, les producteurs d'électricité ont chuté vendredi suite à un rapport faisant état d'un accord de la Maison Blanche pour réduire les prix de l'électricité ** Matériaux .SPLRCM en hausse de 0,7%. Les mineurs d'or chutent vendredi alors que les prix des lingots reculent après avoir atteint des sommets. L'argent a été très chaud; peut-être trop chaud ?

L'indice PHLX Gold/Silver .XAU prolonge sa série de victoires à sept jours et progresse de 5,5% sur la semaine ** Tech .SPLRCT glisse de 0,6%. Les actions du secteur des puces électroniques bondissent après les bons résultats et les prévisions de TSMC 2330.TW .

L'indice des semi-conducteurs .SOX bondit de près de 4% ** Les services de communication .SPLRCL perdent 1,5%. Alphabet GOOGL.O , société mère de Google, atteint une valorisation boursière de 4 trillions de dollars , le recentrage sur l'IA renforçant le sentiment ** Le secteur financier .SPSY a perdu 2,3%. Les banques et les émetteurs de cartes de crédit baissent après que Trump ait appelé à un plafond de 10% sur les taux d'intérêt des cartes de crédit. Synchrony Financial SYF.N perd 8%, Capital One COF.N cède 4% sur la semaine JPMorgan JPM.N chute en raison de la baisse des commissions des banques d'investissement , les inquiétudes concernant le plafonnement des cartes de crédit pèsent, Citigroup C.N chute en dépit d'un bénéfice supérieur au 4ème trimestre , Bank of America BAC.N chute même si le NII atteint un record , le négoce augmente, et Wells Fargo WFC.N glisse après un léger manque à gagner au 4ème trimestre et un NII inférieur à la moyenne A l'inverse, Goldman Sachs GS.N grimpe grâce à un bénéfice supérieur à celui de l'année précédente, soutenu par une activité de fusions-acquisitions et de négoce soutenue . Morgan Stanley MS.N progresse grâce à un bond de son bénéfice au 4ème trimestre et à une manne en matière de négoce

Pour la semaine, l'indice S&P 500 des banques .SPXBK perd 4,4%, bien que l'indice KBW des banques régionales .KRX ajoute 0,7% ** Pendant ce temps, les investisseurs individuels à la hausse ont atteint leur plus haut niveau depuis novembre 2024

** La performance du SPX depuis le début de l'année: