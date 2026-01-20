 Aller au contenu principal
Semaine des actions américaines : Ça se calme
information fournie par Reuters 20/01/2026 à 12:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprend le texte de vendredi sans le modifier. Graphique mis à jour)

20 janvier - ** Le S&P 500 .SPX a baissé de 0,4% alors que la saison des résultats et la géopolitique pèsent .N

** Le Dow .DJI recule de 0,3% tandis que le Nasdaq Composite .IXIC plonge de 0,7% ** En tout état de cause, le refroidissement des corrélations donne des sueurs froides à certains traders ** Cependant, les petites capitalisations .RUT ont été plutôt honnêtes , surtout dans le miroir magique ** Le rendement du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR atteint la zone des 4,20 % et, à environ 4,23 %, est en passe de clôturer à son plus haut niveau depuis le début du mois de septembre

** En fin de compte, la majorité des secteurs s'échauffent: L'immobilier et les biens de consommation de base s'enflamment, tandis que les valeurs financières s'éteignent

** L'immobilier .SPLRCR progresse de 4,1%. JP Morgan abaisse les prévisions sur American Tower AMT.N , Crown Castle CCI.N , et SBA Communications SBAC.O , mais tous font un bond pour la semaine, gagnant 7-9% chacun ** Consommation de base .SPLRCS en hausse de 3,7%. Walmart

WMT.O grimpe, le géant du commerce de détail s'apprêtant à rejoindre l'indice Nasdaq 100 .NDX . ** Les valeurs industrielles .SPLRCI augmentent de 3%. Boeing

BA.N progresse après avoir annoncé le plus grand nombre de livraisons annuelles d'avions depuis 2018 ** Energie .SPNY en hausse de 2,4%. Exxon Mobil XOM.N atteint un niveau record, les entreprises du secteur de l'énergie progressent alors que les prix du brut bondissent sur la perspective d'une interruption des exportations de pétrole iranien, éclipsant une possible augmentation de l'offre en provenance du Venezuela O/R

** Les services publics .SPLRCU en hausse de 2,1%. Cependant, les producteurs d'électricité ont chuté vendredi suite à un rapport faisant état d'un accord de la Maison Blanche pour réduire les prix de l'électricité ** Matériaux .SPLRCM en hausse de 0,7%. Les mineurs d'or chutent vendredi alors que les prix des lingots reculent après avoir atteint des sommets. L'argent a été très chaud; peut-être trop chaud ?

L'indice PHLX Gold/Silver .XAU prolonge sa série de victoires à sept jours et progresse de 5,5% sur la semaine ** Tech .SPLRCT glisse de 0,6%. Les actions du secteur des puces électroniques bondissent après les bons résultats et les prévisions de TSMC 2330.TW .

L'indice des semi-conducteurs .SOX bondit de près de 4% ** Les services de communication .SPLRCL perdent 1,5%. Alphabet GOOGL.O , société mère de Google, atteint une valorisation boursière de 4 trillions de dollars , le recentrage sur l'IA renforçant le sentiment ** Le secteur financier .SPSY a perdu 2,3%. Les banques et les émetteurs de cartes de crédit baissent après que Trump ait appelé à un plafond de 10% sur les taux d'intérêt des cartes de crédit. Synchrony Financial SYF.N perd 8%, Capital One COF.N cède 4% sur la semaine JPMorgan JPM.N chute en raison de la baisse des commissions des banques d'investissement , les inquiétudes concernant le plafonnement des cartes de crédit pèsent, Citigroup C.N chute en dépit d'un bénéfice supérieur au 4ème trimestre , Bank of America BAC.N chute même si le NII atteint un record , le négoce augmente, et Wells Fargo WFC.N glisse après un léger manque à gagner au 4ème trimestre et un NII inférieur à la moyenne A l'inverse, Goldman Sachs GS.N grimpe grâce à un bénéfice supérieur à celui de l'année précédente, soutenu par une activité de fusions-acquisitions et de négoce soutenue . Morgan Stanley MS.N progresse grâce à un bond de son bénéfice au 4ème trimestre et à une manne en matière de négoce

Pour la semaine, l'indice S&P 500 des banques .SPXBK perd 4,4%, bien que l'indice KBW des banques régionales .KRX ajoute 0,7% ** Pendant ce temps, les investisseurs individuels à la hausse ont atteint leur plus haut niveau depuis novembre 2024

** La performance du SPX depuis le début de l'année:

Valeurs associées

ALPHABET-A
329,9800 USD NASDAQ -0,84%
AMER TOWER REIT
183,620 USD NYSE +1,06%
Argent
95,39 USD Six - Forex 1 +0,72%
BANK OF AMERICA
52,965 USD NYSE +0,69%
BOEING CO
247,730 USD NYSE 0,00%
CAPITAL ONE FINL
239,170 USD NYSE +0,93%
CITIGROUP
118,080 USD NYSE +0,53%
CROWN CASTL REIT
90,890 USD NYSE +0,46%
DJ TRANSPORT
18 245,42 Pts Index Ex -0,76%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
49 359,33 Pts Index Ex -0,17%
EXXON MOBIL
129,870 USD NYSE +0,56%
GOLDMAN SACHS GR
961,680 USD NYSE -1,46%
Gaz naturel
3,57 USD NYMEX 0,00%
JPMORGAN CHASE
312,420 USD NYSE +0,99%
MORGAN STANLEY
189,060 USD NYSE -1,17%
NASDAQ 100 INDEX
25 529,26 Pts Index Ex -0,07%
NASDAQ Composite
23 515,39 Pts Index Ex -0,06%
Or
4 727,26 USD Six - Forex 1 +1,20%
Pétrole Brent
64,13 USD Ice Europ -0,08%
Pétrole WTI
59,53 USD Ice Europ +0,13%
S&P 500 INDEX
6 940,01 Pts CBOE -0,06%
SBA CMMNS REIT-A
194,0900 USD NASDAQ +1,09%
SYNCHRONY FINANC
80,200 USD NYSE +3,23%
TAIWAN SEMICON
17,2402 USD OTCBB 0,00%
USA BENCHMARK 10A
4,304 Rates +1,37%
WALMART
119,7000 USD NASDAQ +0,42%
WELLS FARGO
88,365 USD NYSE -0,65%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 20/01/2026 à 12:01:37.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

