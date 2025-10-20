Semaine des actions américaines : Agitation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprend le texte de vendredi sans le modifier. Mise à jour du graphique)

20 octobre - ** Le S&P 500 .SPX augmente de 1,7% dans des conditions difficiles, les résultats des banques et les commentaires commerciaux du président Trump sur la Chine étant au centre de l'attention .N

** Le Dow .DJI grimpe de 1,6%, le Nasdaq Composite .IXIC augmente de 2,1%

** L'indice de volatilité du marché CBOE .VIX , "l'indice de la peur" de Wall Street, monte en flèche à environ 29, un plus haut de 5 mois, avant de redescendre sous le niveau de 21

** Le rendement du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR passe sous la barre des 4 %, puis termine autour de cette marque, pour sa troisième baisse hebdomadaire consécutive US/

** En fin de compte, tous les secteurs naviguent à la hausse, les services de communication et l'immobilier étant les plus dynamiques, tandis que les valeurs financières se maintiennent à peine à flot ** L'immobilier .SPLRCR progresse de 3,4%. Prologis PLD.N progresse après un résultat positif au 3ème trimestre et des prévisions à la hausse pour la location d'entrepôts ** Tech .SPLRCT gagne 2,1%. Broadcom AVGO.O bondit grâce à l'accord avec OpenAI sur les puces d'IA personnalisées Les résultats du fabricant néerlandais d'équipements pour semi-conducteurs ASML ASML.AS stimulent les fabricants américains de puces, dont Nvidia NVDA.O et AMD AMD.O .

L'indice des semi-conducteurs .SOX bondit de près de 6 % En revanche, l'entreprise de cybersécurité F5 FFIV.O est la moins performante de l'indice SPX. Elle chute de 9 % après avoir signalé le piratage d'un État-nation ** Consommation de base .SPLRCS en hausse de 2%. Walmart

WMT.N en hausse suite au partenariat avec OpenAI pour la fonction ChatGPT Bunge BG.N bondit alors que les analystes citent de solides perspectives de bénéfices suite à la fusion du négociant en céréales avec Viterra, BG enregistre un gain de 21% ** Les valeurs industrielles .SPLRCI ont progressé de 1,2%. Les actions de J.B. Hunt JBHT.O accélèrent de 20% sur la semaine, les réductions de coûts stimulant le bénéfice trimestriel de la société de camionnage ** Les valeurs financières .SPSY progressent légèrement. Les grandes banques progressent en début de semaine, Bank of America

BAC.N et Morgan Stanley MS.N ayant réalisé un excellent trimestre , un jour après que JPMorgan JPM.N , Goldman Sachs GS.N et Wells Fargo WFC.N aient prédit que l'activité continuerait à prospérer, tout en mettant en garde contre les bulles sur les prix des actifs Jeudi, les banques régionales Zions ZION.O et Western Alliance WAL.N plongent car les inquiétudes concernant la qualité du crédit inquiètent les investisseurs. Vendredi, le groupe se stabilise

Sur la semaine, l'indice S&P 500 des banques .SPXBK gagne 1,6 %, mais l'indice KBW des banques régionales .KRX perd 1,7 % ** Pendant ce temps, l'optimisme des investisseurs individuels sur les perspectives à court terme chute , selon la dernière enquête AAII

