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SEMAINE DE LA CEREMONIE-Le directeur général de Chevron estime qu'il faudra du temps pour que l'énergie se remette de l'impact sur la production au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 23/03/2026 à 16:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'une citation de la conférence)

Le directeur général de Chevron, Mike Wirth, a déclaré qu'il n'était pas certain de la rapidité avec laquelle la production interrompue au Moyen-Orient en raison de la guerre actuelle opposant les États-Unis et Israël à l'Iran reviendrait.

"Il faudra du temps pour sortir de cette situation", a déclaré M. Wirth lundi lors de la conférence CERAWeek à Houston. Les tensions sur le marché de l'énergie dues à la fermeture du détroit d'Ormuz n'ont pas été entièrement prises en compte dans les prix à terme du pétrole, a-t-il ajouté.

"Nous avons constaté des tensions sur les produits distillés tels que le diesel et le kérosène et, en particulier, l'Asie est confrontée à de réelles préoccupations en matière d'approvisionnement", a déclaré M. Wirth.

La production pétrolière américaine, qui devrait atteindre un plateau d'ici la fin de la décennie, pourrait être stimulée si la hausse des prix du brut se prolongeait pour une période plus longue en raison du conflit, a-t-il ajouté.

Ces commentaires interviennent après que le Qatar a déclaré que les dommages subis par ses installations de gaz naturel liquéfié pourraient supprimer 17 % de sa capacité de GNL et qu'il faudrait près de cinq ans pour les réparer .

Guerre en Iran

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