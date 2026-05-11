Chine-Bond des prix à la production à un pic de 45 mois en avril

Des personnes se promènent dans le centre commercial Deji Plaza à Nanjing
Les prix à la production en Chine ont augmenté en avril pour un deuxième mois d'affilée et se sont établis à un pic de 45 mois, montrent des données officielles, laissant suggérer que la flambée des prix de l'énergie en raison de la guerre au Moyen-Orient a alimenté la hausse des coûts des entreprises.
D'après les données du Bureau national des statistiques (BNS) publiées lundi, l'indice des prix à la production (PPI) a progressé le mois dernier de 2,8% sur un an, contre un consensus qui ressortait à +1,6%.
L'indice des prix à la consommation (CPI) a pour sa part augmenté de 1,2% en avril après une hausse de 1% le mois précédent, montrent les données officielles. Les analystes anticipaient en moyenne une progression de 0,9% sur un an.
(Yukun Zhang et Liz Lee; version française Jean Terzian)
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