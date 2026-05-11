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Chine-Bond des prix à la production à un pic de 45 mois en avril
information fournie par Reuters 11/05/2026 à 04:17

Des personnes se promènent dans le centre commercial Deji Plaza à Nanjing

Des personnes se promènent dans le centre commercial Deji Plaza à Nanjing

‌Les prix à la production en ​Chine ont augmenté en avril pour un deuxième mois d'affilée et ​se sont établis à un pic de ​45 mois, montrent ⁠des données officielles, laissant suggérer ‌que la flambée des prix de l'énergie en raison de ​la ‌guerre au Moyen-Orient a alimenté ⁠la hausse des coûts des entreprises.

D'après les données du Bureau national ⁠des statistiques (BNS) ‌publiées lundi, l'indice des prix ⁠à la production (PPI) a ‌progressé le mois dernier de ⁠2,8% sur un an, contre ⁠un consensus ‌qui ressortait à +1,6%.

L'indice des prix ​à la consommation (CPI) ‌a pour sa part augmenté de 1,2% en ​avril après une hausse de 1% le mois ⁠précédent, montrent les données officielles. Les analystes anticipaient en moyenne une progression de 0,9% sur un an.

(Yukun Zhang et Liz Lee; version française ​Jean Terzian)

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