Semaine de décollecte quasi-générale pour les fonds d'investissement

(NEWSManagers.com) - Les flux nets vers les fonds d'investissement ont été globalement négatifs la semaine dernière. Du 1er au 7 décembre, les fonds actions et les fonds monétaires ont enregistré une décollecte de 5,7 milliards de dollars (5,4 milliards d’euros) chacun, tandis que les fonds obligataires ont rendu une petite centaine de millions, selon le Flow Show, le bulletin d'analyse des flux dans le monde des fonds d'investissements, élaboré par BofA Global Research.

Dans les fonds actions, quasi-aucune stratégie n’a trouvé grâce aux yeux des investisseurs. Les fonds en actions américaines ont rendu 2,9 milliards de dollars, les fonds en actions européennes 0,3 milliard, les fonds sur les actions japonaises 0,2 milliard, et les fonds sur les actions émergentes 0,8 milliard. Dans l’univers américain, seule les fonds appliquant une stratégie value surnagent, avec +0,4 milliard de dollars. La décollecte sectorielle se concentre sur les fonds de grandes capitalisations (-1,9 milliard) et de croissance (-1,7 milliard).

Du côté de l’obligataire, les flux sont également timides : -0,6 milliard pour les stratégies de dettes d’entreprises investment grade, -0,2 milliard sur le high yield, -0,3 milliard sur la dette émergente. Les fonds de dettes souveraines indexées à l’inflation ont rendu 0,7 milliard, tandis que leurs équivalents sans indexation ont tout de même reçu 1,1 milliard de dollar.